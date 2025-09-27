  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

ملامهدی: خودکفایی ۲۳۰۰ مددجو در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌شرقی از خودکفایی ۲۳۰۰ مددجو در استان طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی ملامهدی روز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هشترود با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی و توانمندسازی کمیته امداد اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۳۰۰ مددجو در سطح استان خودکفا شده و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شده اند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته هم ۴۵۰۰ مددجو در سطح استان آذربایجان شرقی با خودکفایی، از چرخه حمایت خارج شده بودند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی افزود: امسال بیش از هزار نفر از اجرای آموزش مهارتی این نهاد بهره برده‌اند.

ملامهدی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال برای ۷۵۰۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

