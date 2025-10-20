ملامهدی: چتر حمایتی ۷۹ هزار حامی بر سر فرزندان طرح ایتام و محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی ملامهدی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: ۳۴۳۹ فرزند یتیم طرح اکرام و ۱۰۰۶۷ فرزند محسنین از چتر حمایتی حامیان برخوردار هستند.
وی حامی یابی برای فرزندان ایتام و محسنین را از اولویتهای مهم این نهاد عنوان کرد و افزود: در شش ماهه سالجاری حامیان استان بیش از ۲۷۲ میلیارد ریال به صورت غیرنقدی به فرزندان معنوی خود کمک کردهاند.
ملامهدی اظهار کرد: طرح اکرام شامل کودکان بی سرپرست و طرح محسنین شامل کودکان دارای سرپرست ناتوان است که تحت حمایت کمیته امداد و حامیان نیکوکار هستند.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی، ادامه داد: مردم نیکوکار استان برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف تأمین نیازهای این فرزندان در زمینههای معیشتی، تحصیلی و درمانی میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی ekram.emdad.ir در این طرح ثبت نام کند.
ملامهدی ضمن دعوت از خیرین استان جهت حمایت از فرزندان ایتام و محسنین، خاطرنشان کرد: مردم نوعدوست استان میتوانند به منظور حمایت از کودکان یتیم و محسنین عدد ۴۱ را به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ پیامک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح جوان آینده ساز در مدارس و دانشگاههای استان خبر داد و یادآور شد: این طرح با هدف استفاده از ظرفیتهای دانشگاهها و مدارس در راستای جذب حامی برای کمک به فرزندان ایتام و محسنین اجرا میشود.
نظر شما