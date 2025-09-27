به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنانی اعلام کرد: استفاده غیرقانونی اسرائیل از زور در غزه، ایران، قطر، یمن، لبنان و سوریه خاورمیانه (غرب آسیا) را تهدید به انفجار میکند.حملات به دوحه در حالی که قطر با حماس مذاکره میکرد، باید محکوم شود.
وزیر خارجه روسیه در سخنانش ادامه داد: ما حمله ۷ اکتبر را محکوم کردیم، اما هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه غیرنظامیان فلسطینی وجود ندارد. هیچ توجیهی برای مجازات جمعی فلسطینیان در نوار غزه، جایی که کودکان بر اثر بمباران و گرسنگی جان خود را از دست میدهند، وجود ندارد. هیچ توجیهی برای برنامههای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری وجود ندارد.
سرگئی لاوروف در ادامه اضافه کرد: روسیه از اصل برابری حاکمیت بین همه کشورها حمایت میکند. پیروزی بر نازیسم راه را برای صلح و رفاه هموار کرد. واقعیت عملی، نقض فاحش اصل برابری حاکمیت کشورها را نشان میدهد که منجر به بروز بحرانهایی شده است. ما با یک کودتای نافرجام با هدف به خاک سپردن قطعنامههای سازمان ملل در مورد تأسیس کشور فلسطین روبرو هستیم.
وی سپس افزود: روسیه همچنان پذیرای مذاکره در مورد اوکراین است. آمادهایم تا در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین بحث کنیم، اما کی یف برای هیچ مذاکرهای آماده نیست. هرگونه تجاوز علیه روسیه با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. امنیت و منافع حیاتی روسیه باید در هر توافقی در مورد اوکراین تضمین شود. ما شاهد تمایل آمریکا برای مشارکت در یافتن راههایی برای حل بحران اوکراین به شیوهای واقعبینانه هستیم. مسکو و واشنگتن مسئولیت ویژهای برای جلوگیری از خطراتی که میتواند بشریت را به سمت جنگ جدیدی سوق دهد، دارند. ما به مدت یک سال پس از انقضای پیمان استارت نو به آن پایبند خواهیم بود، مشروط بر اینکه ایالات متحده نیز همین کار را انجام دهد. ناتو به دنبال گسترش در اقیانوس آرام است و نازیسم در اروپا دوباره ظهور میکند.
لاوروف تصریح کرد: تلاشهای غرب برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است. حملات به تأسیسات ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شایسته محکومیت است. غرب پیشنهاد منطقی چین و روسیه برای تمدید توافق بر سر برنامه هستهای ایران را رد کرد.
نظر شما