به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از قرار گرفتن در گروه A جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ همراه با استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین خود را برای یکی از سخت‌ترین دوره‌های حضورش در این رقابت‌ها آماده می‌کند. قرعه‌ دشوار ایران که سه رقیب قدرتمند و دارای سابقه درخشان را مقابل ملی‌پوشان قرار داده ایجاب می‌کند که کادر فنی با برنامه‌ای دقیق و بازی‌های تدارکاتی هدفمند نقاط ضعف و قوت تیم را پیش از آغاز رقابت‌ها شناسایی کند.

بر همین اساس طبق اعلام مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی، دو دیدار دوستانه در اواخر مهر مقابل تیم‌های هند و نپال در دستور کار قرار گرفته است. این انتخاب با توجه به شرایط گروه ایران و نیاز به محک زدن هر دو بخش تدافعی و هجومی و البته با توجه به شرایط سختی که برای بازی‌های تدارکاتی داریم هوشمندانه ارزیابی می‌شود.

هند؛ آزمون بزرگ برای ساختار دفاعی

تیم ملی زنان هند که در رده‌بندی فیفا در جایگاه ۶۳ جهان قرار دارد و هفت پله بالاتر از ایران است یکی از قدرت‌های رو به رشد قاره محسوب می‌شود. عملکرد درخشان این تیم در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها شامل چهار پیروزی متوالی، ثبت ۲۴ گل زده و تنها یک گل خورده، نشان از قدرت هجومی و انسجام دفاعی بالای هندی‌ها دارد.

از آنجا که ایران در گروهی حضور دارد که برابر استرالیا و کره‌جنوبی احتمالاً باید استراتژی تدافعی را در پیش بگیرد، دیدار با هند می‌تواند بهترین فرصت برای سنجش آمادگی خط دفاعی باشد. این مسابقه محک جدی‌ است تا مربیان واکنش‌های مدافعان و هماهنگی خطوط میانی و پشتی را در برابر تیمی با خط حمله زهردار ارزیابی کنند.

نپال؛ شبیه‌سازی فاز تهاجمی

در مقابل بازی با نپال که رتبه ۸۹ جهان را دارد بستری مناسب برای تمرین نقشه‌های هجومی ایران است. هرچند نپال از لحاظ جایگاه فیفا پایین‌تر از ایران است اما روند رو به رشد و پیروزی‌های پرگل اخیر این تیم برابر لائوس و سریلانکا نشان می‌دهد که حریف دست‌ پائینی نیست.

برخورد با تیمی که در سطح متوسط آسیا قرار دارد به شاگردان جعفری این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های حمله و خلق موقعیت گل را تمرین کنند به‌ویژه برای دیدار احتمالی سرنوشت‌ساز برابر فیلیپین که تیمی نزدیک به سطح ایران است.

بدون شک با توجه به قرعه دشوار و نیاز به آمادگی کامل در هر دو فاز بازی، این دیدارهای تدارکاتی می‌تواند نقشی کلیدی در شکل‌گیری ترکیب اصلی و استراتژی نهایی ایران در راه جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ ایفا کند.