به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی یک‌روزه مدیران ستادی و استانی زندان‌های کشور امروز، شنبه پنجم مهرماه با هدف بررسی موضوعات مختلف و پیشبرد اهداف متعالی قوه قضائیه در حوزه زندانبانی، در مرکز سازمان زندان‌ها برگزار شد.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در بخش آغازین این نشست ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس به ویژه شهدای مظلوم بازداشتگاه اوین، بر ضرورت پیگیری و اجرای اقدامات تحولی و اصلاحی در سیستم زندانبانی تأکید کرد.

وی در ادامه، به اهمیت اشتغال‌زایی در زندان‌ها و ضرورت تعامل مؤثر با بنیاد تعاون زندانیان اشاره نمود و افزود: همکاری با بنیاد تعاون زندانیان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حرفه‌آموزی برای زندانیان، زمینه اشتغال آنان در دوران پس از آزادی نیز فراهم آید. این موضوع در راستای اصلاح و بازسازگاری زندانیان قرار دارد و باید به‌طور جدی در دستور کار مدیران زندان‌ها قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین بر پیگیری اولویت‌های کلیدی سازمان در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. از جمله این اولویت‌ها می‌توان به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حمایت از خانواده زندانیان، مهارت‌آموزی زندانیان، توسعه کارگاه‌های اشتغال و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اشاره کرد.

در این نشست معاونان و مدیران ستادی، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان و مدیران کل زندان‌های کشور نیز درباره راهکارهای بهبود وضعیت زندان‌ها و تسهیل فرآیندهای اصلاحی و بازپروری زندانیان بحث و تبادل نظر کردند.