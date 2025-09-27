به گزارش خبرنگار مهر، فیض جعفری عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: بر اساس تأکیدات ایشان دولت باید موانع تولید را رفع کند و در مواردی که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، خود وارد عمل شود.

جعفری با ارائه آمار و مستندات از وضعیت بخش صنعت استان، اظهار کرد: نرخ رشد صنعت کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ چهار و یک دهم درصد بوده و سهم ارزش افزوده صنعت از کل ارزش افزوده استان ۱۰ درصد است. همچنین سهم ارزش افزوده صنعت کرمانشاه از کل ارزش افزوده کشور یک و بیست و سه صدم درصد برآورد شده است. به گفته وی، در پایش معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت، کرمانشاه به لحاظ شاخص‌های ظرفیت صنعتی در جایگاه بیست و یکم کشور قرار دارد اما رتبه عملکردی استان در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ و در سال ۱۴۰۳ به ۹ رسیده است که نشان از ارتقای ۱۲ پله‌ای نسبت به جایگاه ظرفیت دارد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای ۹۴۱ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر با اشتغال حدود ۳۳ هزار نفر و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۴۶ همت است، گفت: از این تعداد ۷۰۹ واحد فعال با ظرفیت بالای ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که به لحاظ تعداد ۷۵ درصد، از نظر اشتغال ۸۱ درصد و از حیث سرمایه‌گذاری ۸۴ درصد واحدهای صنعتی استان را شامل می‌شود. همچنین ۱۶۶ واحد نیمه‌فعال و ۶۶ واحد غیرفعال در استان وجود دارد که ۳۵ واحد آن‌ها نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به برنامه وزارت صمت برای احیای واحدهای راکد، افزود: در شش ماه نخست سال ۱۳ واحد صنعتی غیرفعال در استان فعال شده و برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ۲۰ واحد اولویت‌دار در دست اقدام است. وی همچنین از صدور ۴۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی در همین بازه زمانی خبر داد که بیش از ۶ همت سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و حدود نیمی از این واحدها وارد چرخه تولید قطعی شده‌اند.

جعفری مهم‌ترین مشکلات واحدهای غیرفعال را کمبود نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش، فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات، رکود بازار فروش و موانع اداری عنوان کرد و گفت: بخشی از این مشکلات با مصوبات سفر ریاست جمهوری، اختصاص منابع بانکی و دستورالعمل جدید بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه رفع موانع تولید و چهارشنبه‌های اقتصادی استانداری، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۶۰ جلسه کارگروه رفع موانع تولید، ۱۲ بازدید میدانی و ۸ جلسه چهارشنبه اقتصادی برگزار شده و ۶۷ واحد صنعتی و معدنی مورد پایش قرار گرفته‌اند. به گفته جعفری، از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۹۸ واحد صنعتی راکد در استان فعال شده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن‌ها پایداری فعالیت خود را حفظ کرده‌اند.

وی تأکید کرد: برای اطمینان از تداوم فعالیت واحدهای احیا شده، لازم است فرآیند شناسنامه‌دار و زمان‌بندی شده برای هر شرکت تدوین و مراحل همکاری دستگاه‌های همکار و بانک‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا از بازگشت واحدهای فعال‌شده به وضعیت رکود جلوگیری گردد.

جعفری در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه و مجموعه اقتصادی استان، خواستار تسریع در تأمین تسهیلات سرمایه در گردش، همکاری بانک‌ها در بازسازی و نوسازی واحدها و توسعه توزیع جغرافیایی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های مختلف استان شد.