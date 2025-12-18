  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

تکمیل ۲۰۰ پروژه صنعتی در کرمانشاه تا ۵ هزار شغل ایجاد می‌کند

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشرفت بالای پروژه‌های صنعتی استان گفت: تکمیل حدود ۲۰۰ طرح صنعتی نیمه‌تمام می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم چهار تا پنج هزار نفر را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرح‌های صنعتی کرمانشاه به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند، اظهار کرد: نزدیک به ۲۰۰ پروژه صنعتی استان دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد هستند که با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، چهار تا پنج هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با همکاری شبکه بانکی استان در تلاش هستند این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند تا آثار مثبت آن در اقتصاد استان و کاهش نرخ بیکاری نمایان شود.

خودکفایی استان در تولید مصالح ساختمانی
استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید خود از سه واحد صنعتی در استان گفت: دو واحد از این بازدیدها در حوزه صنعت ساختمان فعالیت دارند و خوشبختانه کرمانشاه در تولید مصالح ساختمانی از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود.

حبیبی تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد نیاز صنعت ساختمان استان به مصالح ساختمانی در داخل استان تولید می‌شود و این ظرفیت بزرگ، فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است. به انبوه‌سازان و شرکت‌های بزرگ توصیه می‌کنیم از توان تولیدی واحدهای استان استفاده کنند، چرا که هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است و هم به توسعه تولید و اشتغال کمک می‌کند.

پیگیری توسعه واحد تولید دستگاه خودپرداز
وی در ادامه به بازدید از یک واحد تولید دستگاه خودپرداز اشاره کرد و گفت: این واحد به دلیل ماهیت فعالیت، تحت نظارت سیستم بانکی و اداره کل استاندارد قرار دارد و توسعه آن نیازمند حمایت‌های هدفمند است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: با پشتیبانی سیستم بانکی، تأمین سرمایه در گردش، همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل در واردات ماشین‌آلات، امیدواریم موانع پیش‌روی این واحدها کاهش یابد و زمینه توسعه فعالیت آن‌ها فراهم شود.

حبیبی در پایان تأکید کرد: تکمیل این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مستقیمی در رونق اقتصادی استان و کاهش نرخ بیکاری دارد و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کرمانشاه باشد.

