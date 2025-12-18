به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای صنعتی کرمانشاه به مراحل پایانی اجرا رسیدهاند، اظهار کرد: نزدیک به ۲۰۰ پروژه صنعتی استان دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد هستند که با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، چهار تا پنج هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با همکاری شبکه بانکی استان در تلاش هستند این پروژهها هرچه سریعتر به سرانجام برسند تا آثار مثبت آن در اقتصاد استان و کاهش نرخ بیکاری نمایان شود.
خودکفایی استان در تولید مصالح ساختمانی
استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید خود از سه واحد صنعتی در استان گفت: دو واحد از این بازدیدها در حوزه صنعت ساختمان فعالیت دارند و خوشبختانه کرمانشاه در تولید مصالح ساختمانی از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود.
حبیبی تصریح کرد: هماکنون بیش از ۹۰ درصد نیاز صنعت ساختمان استان به مصالح ساختمانی در داخل استان تولید میشود و این ظرفیت بزرگ، فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است. به انبوهسازان و شرکتهای بزرگ توصیه میکنیم از توان تولیدی واحدهای استان استفاده کنند، چرا که هم از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه است و هم به توسعه تولید و اشتغال کمک میکند.
پیگیری توسعه واحد تولید دستگاه خودپرداز
وی در ادامه به بازدید از یک واحد تولید دستگاه خودپرداز اشاره کرد و گفت: این واحد به دلیل ماهیت فعالیت، تحت نظارت سیستم بانکی و اداره کل استاندارد قرار دارد و توسعه آن نیازمند حمایتهای هدفمند است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: با پشتیبانی سیستم بانکی، تأمین سرمایه در گردش، همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل در واردات ماشینآلات، امیدواریم موانع پیشروی این واحدها کاهش یابد و زمینه توسعه فعالیت آنها فراهم شود.
حبیبی در پایان تأکید کرد: تکمیل این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مستقیمی در رونق اقتصادی استان و کاهش نرخ بیکاری دارد و میتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کرمانشاه باشد.
