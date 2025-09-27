به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی گردشگری با تبریک پنجم مهرماه روز جهانی گرشگری به فعالان این حوزه در استان اظهار کرد: گردشگری و تحول پایدار» شعار امسال سازمان جهانی گردشگری است و این عنوان، فرصت مناسبی است تا گردشگری را نه فقط به عنوان یک صنعت اقتصادی، بلکه عاملی در راستای ارتقا کیفیت زندگی همراه با حفاظت از محیط زیست بدانیم.

استاندار بوشهر افزود: کشورمان ایران با برخورداری از تمدنی کهن و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان، جذابیت‌های زیادی در حوزه گردشگری دارد و استان بوشهر نیز با بهره مندی از ظرفیت‌های ممتاز طبیعی و اقلیمی و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگی با کشورهای خلیج فارس، پتانسیل‌های خوبی در این زمینه دارد و گردشگری این استان می‌تواند یک ظرفیت راهبردی برای اقتصاد ملی باشد.

وی با بیان اینکه جذابیت، امنیت و توسعه زیرساخت‌ها، سه مؤلفه اصلی توسعه گردشگری به شمار می‌آیند گفت: تأکید دارم برای ارتقا جایگاه گردشگری استان، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای مؤلفه‌های پیش‌گفته باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طبق آمارها، بوشهر همواره یکی از مقاصد گردشگری است و این استان با داشتن مواهب ارزشمند الهی همچون دریا، ساحل، دشت و کوهستان این پتانسیل را دارد که با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که رونق اقتصادی مردم استان از مسیر گردشگری رقم بخورد.

زارع تصریح کرد: دولت چهاردهم با جدیت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری حمایت می‌کند چراکه یکی از بسترهایی که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق رونق اقتصادی مردم بوشهر از درآمدهای گردشگری باشد، حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش است تا این صنعت بتواند درآمدهای خود را هم‌سنگ درآمدهای نفتی ارتقا دهد و در چنین صورتی‌ست که می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: در راستای جذب سرمایه‌های کلان و هدفمند، می‌توانیم در استان بوشهر میزبان همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری باشیم و در کنار این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان را معرفی کنیم.

وی یادآور شد: توجه داشته باشیم، گردشگری زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خدمات شهری و بازارهای محلی است و می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه ملی در نظر گرفته شود.

زارع بیان کرد: معتقدم توسعه صنعت گردشگری منجر به رونق اقتصادی منطقه، اشتغال‌زایی پایدار و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی می‌شود و با در نظر داشتن اتفاق‌نظر خوبی که در مجموعه استان برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش گرشگری وجود دارد؛ می‌توانیم با تقویت هم‌افزایی‌ها و برنامه‌ریزی‌های منسجم، نام بوشهر را در نقشه گردشگری ملی برجسته‌تر از قبل کنیم.

وی افزود: حمایت از کسب‌وکارهای بومی را یکی از مهمترین راه‌های توسعه گردشگری می‌دانم و بر این باور هستم توانمندسازی جوامع محلی برای ارائه خدمات و محصولات گردشگری، به افزایش اشتغال و حفظ فرهنگ بومی منجر می‌شود و در این صورت است که شعار «گردشگری و تحول پایدار» یک نقشه راه خواهد بود؛ نقشه‌ای که در آن گردشگری همزمان که یک منبع درآمد است، عامل همبستگی فرهنگی و حافظ محیط زیست نیز است.