کشف بیش از ۳۱ تن نهاده های دامی قاچاق در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا شهرستان سراب از محل نگهداری مقادیری کالای قاچاق در یکی از روستاهای شهرستان سراب مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران در تحقیقات اولیه انبار را شناسایی و پس از اخذ مجوز از مرجع قضائی و با رعایت قوانین و مقررات انبار مورد نظر را بازرسی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بررسی از انبار حدود ۳۱ تن نهاده های دامی از نوع سبوس گندم یک تن آرد ذرت و ۸۰۰ کیلوگرم کنسانتره قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این راستا یک نفر دستگیر شد خاطر نشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. سردار محمدی در پایان با بیان اینکه اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.