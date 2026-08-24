فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، مدیران باید حضور بیشتری در میدان داشته باشند و با تبیین اقدامات انجامشده، مردم را در جریان خدمات دولت قرار دهند.
وی افزود: حمایت از نظام و خدمترسانی به مردم در شرایط کنونی نیازمند تلاش مضاعف مدیران و مسئولان است و باید با جدیت بیشتری مسائل شهرستان را دنبال کنیم.
فرماندار اسلامآبادغرب گفت: همزمان با هفته دولت امسال، ۷۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۲۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
شهبازی افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو را یکی از مهمترین طرحهای این مجموعه عنوان کرد و افزود: این پروژه با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات و سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۲۴۰ میلیون یورو اعتبار ارزی اجرا و وارد مدار شده است.
وی ادامه داد: آسفالت ۱۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی شهرستان با اعتبار سه هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال، افتتاح ۱۰۰ واحد مسکن مهر شرفآباد با اعتبار یکهزار میلیارد ریال، بهسازی معابر ۴۷ روستا و اجرای طرح هادی در ۱۵ روستا از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت است.
فرماندار اسلامآبادغرب همچنین از آماده شدن ۳۳ پروژه برای آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها هشت هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
شهبازی چهارخطه کردن محور اسلامآبادغرب ـ سرمست و احداث نیروگاه خورشیدی کلهر را از مهمترین پروژههای آماده کلنگزنی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها میتواند زمینه توسعه زیرساختها و تقویت ظرفیتهای اقتصادی شهرستان را فراهم کند.
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