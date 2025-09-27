استاندار ایلام:فیلمسازان به حوزه دفاع مقدس و اربعین در ایلام ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه شنبه در نشست شورای تخصصی انجمن سینمای جوانان ایلام که با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سینمایی استان برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ و هنر نه تنها یک بخش مجزا، بلکه پیش‌نیاز توسعه پایدار کشور در تمامی حوزه‌ها است و نباید در حاشیه برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به قدرت بالای زبان هنر در انتقال پیام و حل نرم و جذاب مسائل اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، افزود: توجه جدی به این بخش، علاوه بر ارتقای نگرش عمومی، زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه و افزایش نشاط، به ویژه در میان نسل جوان خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود، از کم‌توجهی سینمای دفاع مقدس به نقش محوری استان ایلام در دوران جنگ تحمیلی انتقاد کرد و یادآور شد: ایلام با ایفای نقش جبهه میانی، دارای خاطرات، وقایع و سوژه‌های ناب بی‌شماری است که متأسفانه تاکنون در تولیدات سینمای دفاع مقدس به شایستگی بازتاب نیافته و حق استان در این زمینه ادا نشده است.

کرمی همچنین بر لزوم ورود جدی فیلمسازان به حوزه اربعین تأکید کرد و گفت: حضور پرشور و میلیونی زائران در مرز مهران و فضای معنوی بی‌نظیر این رویداد عظیم، سوژه‌های داستانی، کوتاه و مستند فراوانی را در خود جای داده که نباید مورد غفلت قرار گیرد. ایشان هشدار داد که اگر امروز برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها اقدام نشود، فرصت مغتنم از دست خواهد رفت.

استاندار ایلام تولید آثار فاخر سینمایی در حوزه‌های دفاع مقدس و اربعین را مستلزم همکاری و تعامل سازنده دستگاه‌های فرهنگی و هنری دانست و بیان داشت: ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای این دو موضوع بسیار گسترده است و با ساخت فیلم‌های با کیفیت هنری و روایت قوی، می‌توان پیام‌های فرهنگی و اجتماعی ماندگاری را منتقل کرد.

وی همچنین خواستار تغییر رویکرد در سینمای استان شد و تأکید کرد که باید از صرف برگزاری نشست‌ها و بیان مشکلات عبور کرده و وارد فاز "اجرا و عمل" شویم. تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول، هنرمندان و صاحبان ایده، راهکاری برای تسهیل تولید آثار بلند، کوتاه و مستند در استان عنوان شد.

در پایان، دکتر کرمی با انتقاد از طولانی شدن روند ساخت و تکمیل سینماهای «قدس» و «امید» در ایلام، از فرماندار ایلام و مدیران مسئول این پروژه‌ها خواست تا هرچه سریع‌تر جلسه‌ای فوری تشکیل داده و ضمن بررسی دقیق مشکلات، زمان‌بندی مشخص و اجرایی برای تکمیل آن‌ها ارائه کنند.

در این نشست، چالش‌هایی نظیر نبود زیرساخت‌های فنی و تخصصی فیلمسازی، کمبود همکاری مسئولان با فیلمسازان، فقدان سالن‌های سینمای فعال و نبود تخصیص اعتبار مالی کافی به پروژه‌های فرهنگی، از جمله مهمترین مشکلات سینمای ایلام مطرح شد. شرکت‌کنندگان نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و حمایت همه‌جانبه برای تبدیل ظرفیت‌های منحصر به فرد استان به آثار هنری و سینمایی شاخص، به ویژه در حوزه‌های دفاع مقدس و اربعین، تأکید کردند.