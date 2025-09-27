جزئیات طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه به روایت رسانه اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه ۱۲ اسرائیل درباره جزئیات توافق احتمالی برای توقف جنگ در غزه و تبادل اسرا با جنبش مقاومت حماس مدعی شد که طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ در غزه شامل آزادی تمامی اسیران اسرائیلی ظرف ۴۸ ساعت، در کنار آزادی صدها زندانی فلسطینی و خروج مرحله‌ای ارتش این رژیم از نوار غزه است.

بر اساس این ادعا، مفاد طرح آمریکایی همچنین شامل عدم الحاق اراضی غزه و واگذاری تدریجی کنترل از ارتش اسرائیل به نیروهای محلی و بین‌المللی می‌شود.

این رسانه اسرائیلی افزود: ترامپ احتمالاً از نتانیاهو خواهد خواست که به‌تدریج تشکیلات خودگردان فلسطین را وارد روند کند تا از این مسیر، حمایت برخی کشورهای عربی برای پیشبرد طرح واشنگتن جلب شود.