به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینیجو شامگاه شنبه در همایش نقش رسانه در توسعه استان که در سالن اجتماعات شهرداری چالوس برگزار شد، گفت: توسعه با نابودی منابع طبیعی اتفاق نمیافتد و ما باید اجازه ندهیم که افراد به شکل طبیعی وارد این عرصه شوند و تعرض کنند. وقتی تعرض به منابع طبیعی به یک نهی عمومی و یک قبح اجتماعی تبدیل شود، دیگر کسی جرات نمیکند خود را وارد این حوزه کند.
وی با اشاره به فرهنگ عمومی در جامعه افزود: اگر رودخانه نابود میشود، فقط دولت نیست که باید مانع شود، وظیفه دولت هم هست اما زمانی نتیجهبخش خواهد بود که نهی عمومی شکل بگیرد و این باید در سطح فرهنگ عمومی زشتی تلقی شود تا کسی به خود اجازه ندهد وارد چنین حوزهای شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با بیان چند نکته درباره آینده استان اظهار داشت: ما انتخابات را در پیش رو داریم، یکی از راههای توسعه حضور مردم در انتخابات است. در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، هیچ انتخاباتی تعطیل نشد. شاید در بعضی دورهها مثل شوراها یک یا دو سال تأخیر داشتیم، اما انتخابات همواره برگزار شد.
وی ادامه داد: شوراهای شهر و روستا میتوانند نقش بسیار زیادی در توسعه ایفا کنند، بنابراین نباید دوباره گرفتار روابط دوستی، فامیلی، رفاقتی و بچهمحلی شویم. اگر به فکر توسعه مازندران هستیم، باید زیرساخت مدیریت و پارلمان محلی را درست تعریف کنیم. این از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت حضور مردم در انتخابات، ما منابع طبیعی و موهبتهای الهی را در اختیار داریم. این ظرفیتها باید در مازندران تعریف درستی پیدا کنند و صاحبان قلم میتوانند نقش جدی و تأثیرگذاری در این مسیر داشته باشند.
حسینیجو ادامه داد: فرصتها محدود است، پیش از ما خیلیها بودند و بعد از ما هم خیلیها خواهند آمد، اما بعضی نامشان ماندگار شد. در همین چالوس، در همین غرب استان، در سراسر مازندران، نام کسانی ماندگار شد چون در دورهای که بودند، از خودشان اثر بهجا گذاشتند.
وی تأکید کرد: آنچه در ذهن مردم میماند اثرهایی است که از مسئولان باقی میماند. این اثر میتواند یک پل باشد، میتواند یک راه ارتباطی باشد، میتواند یک کتاب باشد، میتواند یک سخنرانی خوب و مؤثر باشد و میتواند یک گرهگشایی در حوزه مردمداری باشد. همین اثرهاست که ماندگار و مؤثر خواهد بود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت: آنچه اهمیت دارد این است که ما در دوران مسئولیت خود کاری انجام دهیم که بهعنوان یک اثر ماندگار در حافظه مردم ثبت شود و در مسیر توسعه استان نقشآفرین باشد.
نظر شما