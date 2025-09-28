گلایه نخبه گیاه شناسی تخریب طبیعت بکر کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: در پنجمین سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد به سراغ گیاه شناسی رفتیم که زاده این استان نیست، بلکه ساکن شهر یاسوج بوده و از زیبایی های پوشش گیاهی و راه های موفقیتش می گوید.

ربابه شاهی شاوون، دکترای تخصصی زیست شناسی سیستماتیک گیاهی، متولد دشت مغان اردبیل و ساکن شهر یاسوج است که مسیر پر چالش خود برای دستیابی به اهدافش در طی مسیر نخبگی را روایت می کند.

او لیسانس زیست شناسی گیاهی را در دانشگاه گرگان، مقطع ارشد سیستماتیک گیاهی را دانشگاه گیلان و مقطع دکترا سیستماتیک گیاهی را در دانشگاه تربیت مدرس تهران گذرانده و در حال حاضر در دانشگاه یاسوج گروه زیست شناسی مشغول به کار است.

نقش معلمان در هدایت دانش آموزان

شاهی نقش بی بدیل معلمان در جهت گیری و انتخاب آینده دانش آموزان را عوامل موفقیت آنها عنوان می کند و می گوید: علاقه به رشته زیست شناسی در دوران دبیرستان به خاطر وجود معلمان زیست شناسی محبوبی که داشتم در وجودم ایجاد شد و در مقطع کارشناسی نیز علت انتخاب سیستماتیک گیاهی یکی از اساتید رشته گیاه شناسی بود که تدریس موفق بوده و ارائه زیبایی وی منجر به انتخاب سیستماتیک گیاهی شد.

ارائه ۲۷ مقاله علمی پژوهشی و ۲ کتاب ترجمه و تالیفی از دیگر دستاوردهای علمی پژوهشی شاهی شاوون است.

وی عامل موفقیت خود در دستیابی به اهدافش را میل به یادگیری و مطالعه بیان می کند و می افزاید: به اهدافی که داشتم در این مسیر رسیده ام زیرا میل به یادگیری مطالب روزانه هر چند کوچک برایم است اما بسیار لذت بخش بوده زیرا علاقه مندی سختی ها را آسان می کند.

او مطالعه و درس خواندن را از سخت ترین کارها می داند که پیچیدگی بسیاری دارد زیرا برای رسیدن به موفقیت نیاز به پشتکار و تلاش است که فرد را در این مسیر به پیش براند و مانع خستگی شود.

شاهیی شاوون تاکید می کند: وجود خانواده و حمایت هایی که خانواده می تواند داشته باشد نیز عامل دیگری برای دستیابی به موفقیت بوده است.

برخی تجهیزات آزمایشگاهی گیاه شناسی در استان وجود ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج نبود امکانات آزمایشگاهی در رشته های دارای فعالیت های عملی را از چالش های این حوزه دانست و بر این باور است که نبود تجهیزات آزمایشگاهی می تواند کار را خسته کننده و ملال آور کند، همچنین حمایت نکردن دانشگاه ها برای تهیه نمونه های مورد نیاز نیز چالش دیگری برای این مجموعه رشته های با فعالیت عملی است.

وی می افزاید: نمونه برداری از نمونه های گیاهی بخشی از رشته تحصیلی‌ام بوده که جمع آوری نمونه به شدت سخت و معمولاً هم از طرف دانشگاه ها حمایتی صورت نمی گیرد و یا وسیله نقلیه ای در اختیار افراد قرار نمی گیرد که بتوانند نمونه ها را جمع آوری کنند.

شاهی شاوون به سفر به استان های مختلف اشاره می کند و می گوید: جمع آوری نمونه، چالش بزرگ دیگری است که تضمینی برای دستیابی به نمونه های مد نظر با سفر به استان ها و جستجو در کوه و دشت وجود ندارد اگرچه این کار بسیار سخت و زمان بر بوده و در پایان نبود دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام آزمایش مرتبط با گرایش خود نیز معضل دیگری است.

وی همچنین همکاری با دانشگاه گیلان به عنوان استاد مشاور دانشجویان کارشناس ارشد این دانشگاه و همکاری ۷ ساله با پروفسور Jie Liu از موسسه گیاهشناسی Kunming چین را نیز در رزومه فعالیت های خود دارد.

بخشی از پوشش گیاهی کهگیلویه و بویراحمد تخریب شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج به رشته تاثیرگذار زیست شناسی با گرایش سیستماتیک گیاهی در پیشرفت توسعه استان اشاره و اظهار می کند: استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن پوشش گیاهی بسیار غنی در برخی مواقع تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی تخریب شده در حالیکه خیلی از این مناطقی که پوشش گیاهی بکر دارند و این رشته با شناسایی و نشان دادن اهمیت این گیاهان می تواند برای حفظ تنوع زیستی در استان به شدت کمک کننده باشد.

وی داشتن اراده را از ملزومات اصلی و اولیه برای دستیابی به هر هدفی می داند و می گوید: اراده برای انجام یک عمل و دستیابی به یک هدف می تواند فرایند دستیابی را تسهیل کرده اگرچه داشتن تخصص و تجهیزات نیز از ملزومات است، اما نبود اراده می تواند در اولین شکست و ناکامی فرد را متوقف کند.

در این میان اگر چه تخصص و تجهیزات هم باشد در صورت نبود اراده کاری از پیش نخواهد رفت در حالی که اگر فرد اراده کند تلاش و پشتکار داشته باشد و از تخصص و تجهیزات نیز بهره ببرد قطعاً به هدف نهایی دست می یابد.

انجام فعالیت های پژوهشی ناب نیازمند دسترسی به امکانات و زیر ساخت ها است

شاهی شوون خطاب به مسئولان می گوید: انجام فعالیت های پژوهشی ناب نیازمند دسترسی به امکانات است و برای پرورش و استفاده از استعداد ها اولین قدم تامین تجهیزات، ابزار و امکانات مورد نیاز است و دیگری حمایت های معنوی نیز میتواند اثر گذار باشد و محیا کردن این شرایط میتواند بسیاری از مشکلات را بر طرف کند.

وی خطاب به هم نوعان خود می گوید: جامعه ما با کاستی هایی مواجه است که همه از آن آگاه هستند ولی اراده و انگیزه می تواند در طی مسیر موثر باشد، داشتن هدف و تلاش برای رسیدن به هدف هرچند طولانی و زمان بر باشد، نباید شخص را ناامید کند بلکه با هدف و با انگیزه و تلاش قطعاً به اهدافش خواهد رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در پایان خود را به عنوان عضو کوچکی از جامعه ایرانی توصیف و عنوان می کند: مسئولان شایسته سالاری و شایسته پروری را در انتصابات و مسئولیت های مختلف در نظر بگیرند چرا که عامل موثر در رشد استان و به تبع آن رشد کشور در انتخاب افراد توانمند و شایسته در مسئولیت های مختلف است.