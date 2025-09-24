راه اندازی آزمایشگاه با وام فرزندآوری؛ماجرای قورت دادن قورباغه چه بود!

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: در سومین سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد به سراغ پزشکی رفتیم که در رسیدن به موفقیت‌هایش راه‌های پر پیچ و خمی را طی کرده است.

ماجرای جوانی از روستای شهید پرگانی کهگیلویه که بعد از گذراندن تحصیل تا مقطع دیپلم، بعد از قبولی در کنکور سراسری برای ادامه تحصیل به تهران راه می‌رود و امروز نه تنها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بلکه به عنوان مؤسس آزمایشگاه تشخیص طبی پیشرفته به هم استانی‌ها خدمت می‌کند.

مسیر پرافتخار تحصیل از کاردانی تا فلوشیپ با رتبه‌های برتر

او تحصیلات کاردانی خود را در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در سال ١٣٨٢ آغاز کرد که پس از آن در مقطع کارشناسی همان رشته در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در سال ۱۳۸۹ با کسب رتبه اول کشوری از بین هزار و ٧٣٣ داوطلب به مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت.

این نخبه کهگیلویه‌ای پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع ارشد در سال ۱۳۹۱ با رتبه عالی در مقطع دکترای تخصصی PhD همان دانشگاه پذیرفته و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ فارغ‌التحصیل شد.

دوستی مطلق سپس به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشغول به کار شد اما عطش یادگیری اش منجر به ادامه تحصیل و شرکت در مقطع فلوشیپ تخصصی علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ و کسب رتبه چهارم کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد.

وی در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به پایان رساندن این دوره شد.

نقش کلیدی خانواده در طی مسیر موفقیت

این نخبه کهگیلویه و بویراحمدی یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیتش را نه در کتاب‌ها، بلکه در کانون گرم خانواده می‌داند و می‌گوید: نقش همسرم در دستیابی به اهدافم و تحمل مشکلات در دوره چهار ساله دکترا و دوره فلوشیپ ستودنی است، البته خانواده همسر و پدر و مادرم نیز در تمام مشکلات همراه بوده‌اند و به جرأت می‌توان گفت دعای خیر همسر، پدر و مادر در چالش‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

عشق به آزمایشگاه از استاد الهام‌بخش تا تأسیس مرکز تشخیص طبی

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به علاقه عمیقش به حرفه آزمایشگاه می‌گوید: این علاقه از زمان کاردانی و با تدریس استادی به نام دکتر مهرانی که از کانادا فارغ‌التحصیل شده بود در دل من جوانه زد، اگر چه آزمایشگاه دنیای شگفت‌انگیزی از شاخه‌های مختلف مانند بیوشیمی بالینی، خون شناسی، ایمونولوژی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی است و علاقه ام را دوچندان کرد.

وی همچنین موفق به کسب جوایز طرح شهید شهریاری و کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان شد که دریافت گرنت یک میلیارد ریالی و جذب پیمانی از جوایز این دو طرح بوده است.

دوستی مطلق در سال ۱۴۰۰ به مرتبه دانشیاری دست یافت و یک بار به عنوان محقق برتر استان، دو بار محقق برتر دانشگاه و دو بار محقق برتر دانشکده پزشکی معرفی شد.

او همچنین دارای ۸۰ مقاله ISI بوده که از این تعداد ٤٦ مقاله را نویسنده اول یا مسئول بوده است.

چالش‌های دستیابی به یک هدف؛ تأسیس آزمایشگاه و مشکلات پیش رو

علاقه این نخبه هم استانی و تلاش‌هایش در نهایت به بار نشست و منجر به تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر دوستی مطلق در یاسوج شد که حدود ۱۲ نفر در این مکان مشغول به کار هستند.

رمز موفقیت قورت دادن زشت‌ترین قورباغه بود!

دوستی مطلق در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چالش‌های مسیرش فلسفه جالبی را مطرح کرد: من به قانونی از برایان تریسی در کتاب «قورباغه را قورت بده!» معتقدم اینکه اول سخت‌ترین کار را انجام بدهم و زشت‌ترین قورباغه را اول قورت بدهم.

وی چالش راه‌اندازی آزمایشگاه را نمونه‌ای از این قانون دانست و گفت: برای تأمین سرمایه شش ماه به اکثر بانک‌های یاسوج مراجعه کردم و هر بار با جواب منفی مواجه می‌شدم از نیاز به سرمایه اولیه تا ارائه سند ملکی. اما ناامید نشدیم با دریافت وام فرزند آوری و مبلغی قرض توانستیم پس از مدتی وام گرفته، کم کم وسایل آزمایشگاه را خرید کرده و در نهایت آزمایشگاه را راه انداری کنیم.

چالش‌های پیش روی نخبگان در کهگیلویه و بویراحمد

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح می‌کند: نبود سرمایه اولیه یک چالش بزرگ برای نخبگان است و اینکه متوسط مردم یاسوج درآمد کمی دارند و داشتن سرمایه و هزینه گزاف از عهده هر کسی بر نمی‌آید.

وی همچنین به بی عدالتی در ارائه برخی خدمات در استان اشاره می‌کند و می‌افزاید: تبعیض برای فرزندان برخی افراد خاص و ارائه خدمات مطلوب به قشر مشخصی از جامعه نوعی بی عدالتی است در حالی که استان ما جوانانی دارد که اگر شرایط و امکانات برای آنها فراهم شود می‌توانند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.

وی علاوه بر همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تهران و برخی مراکز تخصصی همکاری با مراکز و محققان خارج از کشور را نیز در کارنامه خود دارد.