استاندار کرمان: نیروی انتظامی یاور مدیریت کرمان در تحرک و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمان با قدردانی از تلاشها و زحمات نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت و حفظ نظم گفت: شاهد تحول در عرصههای مختلف کاری نیروی انتظامی هستیم و بهبود عملکرد و فعالیتهای این نهاد کاملا محسوس است.
وی افزود: اقتضای موقعیت استان کرمان و مسائل مختلف آن ایجاب میکند که نیروی انتظامی از تمام توان خود برای حفظ نظم و امنیت استفاده کند.
استاندار کرمان ادامه داد: نیروی انتظامی در مسیر تحرک، رشد و توسعه، یاور مدیریت ارشد استان و دستگاههای مختلف خدمترسان است.
طالبی، با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب در شعار سال با عنوان "سرمایهگذاری برای تولید" تصریح کرد: در استان کرمان، همراهی نیروی انتظامی در مسیر تحقق شعار سال کاملا محسوس و ضروری است.
وی ادامه داد: آمارها و شاخصها نشان دهنده بهبود شرایط امنیتی استان کرمان است و امیدواریم با تداوم چنین وضعیتی بخشی از نگرانی در حوزه امنیتی استان در حوزه عمومی، سرمایهگذاری و تولید برطرف و شاهد شکوفایی استان در حوزههای مختلف باشیم.
کاهش ۲۷ درصدی سرقت ها
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این دیدار گفت: نیروی انتظامی در حفاظت از امنیت شهروندان، حتی در حیطه سلامت ورود میکند و کرمان جزو استانهای پیشرو از نظر پروتکلهای انتظامی است.
سردار جلیل موقوفهای، افزود: تلاش ما بر این است که با همفکری مدیریت استان کرمان پیش رویم و تلاش کنیم تا دغدغههای انتظامی و امنیتی از دوش شما برداشته شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان از هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی با معاونت امنیتی و انتظامی استانداری در راستای پیشبرد اهداف استان سخن گفت و افزود: کاهش ۲۷ درصدی سرقتهای خرد و ارتقای برنامههای پیشگیری از جمله اقدامات انتظامی استان است.
وی با بیان اینکه در حوزه برخورد با اراذل و اوباش، هیچ پرونده بازی نداریم و با همه آنها برخورد شده است تصریح کرد: در زمینه کشفیات مواد مخدر و دستگیری خرده فروشیها اقدامات موثری توسط عوامل انتظامی استان کرمان انجام شده است.
