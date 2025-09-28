  1. دانش و فناوری
محققان ماده منتشر کننده نور ابداع کردند

محققان انستیتو نانوسیستمز در دانشگاه یوسی ال ای یک ماده انعطاف پذیر، ماندگار و ارزان منتشر کننده نور ابداع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ماده جدید به دلیل ویژگی هایش ماندگار است و ارزان تولید می شود، به همین دلیل پتانسیل زیادی برای تولید منابع نوری یکپارچه در مدارهای نوری (photonic chips) برای رایانش فوتونیک دارد. محققان برای دستیابی به این ویژگی سولفید مولیبدن را با نافیون(یک پلیمر ارتجاع پذیر که به طور معمول در سلول های سوختی به کار می رود) ترکیب کردند. سولفید مولیبدن تنها ماده دو بعدی با ضخامت چند اتم است که به دلیل ویژگی های الکترونیکی و اپتیکی خود مشهور است اما به طور معمول بسیار شکننده تر و تارتر از آن است که برای مقاصد عملی به کار رود.

پژوهشگران با رویهم قرار دادن دو لایه از این مواد غشاهای بزرگ و قابل چاپی تولید کردند که نور درخشان و ثابت تولید می کنند و حتی بدون شکستن کشیده می شوند. این امر بسیار مهم است زیرا به طور معمول سولفید مولیبدن و دیگر نیمه رساناهای دو بعدی ظریف تر هستند و نور اندکی منتشر می کنند.

با ترکیب سولفید مولیبدن و پلیمر نافیون نه تنها ماده شکننده، قدرتمندتر می شود بلکه به ترمیم نشتی های سطح که بازده نوری را از بین می برند، کمک می کند.

ماده جدید می‌تواند در زمینه‌هایی مانند فوتونیک بسیار مفید باشد. در این حوزه از نور (فوتون‌ها) به جای برق (الکترون‌ها) برای پردازش داده‌ها و راه‌اندازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود. در دستگاه‌های فوتونیک، نور می‌تواند سریع‌تر حرکت و انرژی کمتری نسبت به سیگنال‌های الکتریکی مصرف کند.

