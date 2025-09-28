شکست کاپیتان تیم ملی ووشو در قفس توری ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمد سیفی که سال گذشته با سه پیروزی متوالی در رقابت های حرفه ای سازمان «PFL MENA ۲۰۲۵» ریاض موفق به کسب عنوان قهرمانی سبک وزن شده بود، شنبه شب در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها نتیجه را به محمد فهمی از عراق واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

سیفی در فصل ۲۰۲۴ این رقابت ها با سه پیروزی متوالی برابر «جاش توگو»، «سوهیل طیری» و «ژرژ عید» قهرمان شده بود و در فصل جاری هم در «احمد السیسی» مصری را شکست داده بود.

پرافتخارترین ملی پوش تیم مردان ایران تلاش می کند با طلای بازیهای آسیایی ناگویا از تیم ملی ووشو خداحافظی کند. وی ماه گذشته از کسب ششمین طلای جهان بازماند.