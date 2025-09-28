  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» در ایستگاه پایانی

آیین پایانی سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» با حضور مسئولان کشوری و استانی و ۳۱ گروه برگزیده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» با محورهای نماز جمعه و آثار آن، مقاومت اسلامی، ایران همدل و سبک زندگی ایرانی اسلامی، روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار می‌شود.

این رویداد در بخش‌های رقابتی سرود (فارسی و محلی)، آکاپلا، تولید استدیویی و رای مردمی، با دبیری و میزبانی دفتر امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ و حضور حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سید محمدمهدی حسینی نماینده ولی فقیه در استان البرز، ائمه جمعه، مسئولان استان و ۳۱ گروه سرود برگزیده برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف ترویج ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی از طریق هنر سرود، سومین دوره خود را با استقبال گسترده علاقه‌مندان و هنرمندان سراسر کشور به پایان می‌رساند.

کد خبر 6604168
فاطمه علی آبادی

