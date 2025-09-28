  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

ملی پوشان پنجاک‌سیلات برای بازی‌های آسیایی جوانان مشخص شدند

اسامی ملی پوشان دختر و پسر پنجاک سیلات ایران برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان در بحرین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی درون‌اردویی تیم ملی پنجاک‌سیلات ایران به منظور تعیین ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان-بحرین ۲۰۲۵ با حضور ورزشکاران واجد شرایط در سالن رزمی مجموعه ورزشی کبکانیان تهران برگزار شد.

این رقابت‌ها در دو بخش پسران و دختران، با حضور اساتید، مربیان و داوران رسمی فدراسیون برگزار شد.

در پایان مسابقات، علیرضا مرتاضی در بخش پسران و نازنین فاطمه کلاسنگیانی در بخش دختران موفق به حضور در ترکیب تیم ملی شدند.

بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، اردوی آماده‌سازی منتخبین بلافاصله پس از پایان این مرحله آغاز شده و تا زمان اعزام به بحرین ادامه خواهد داشت.

