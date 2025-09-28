به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: هدف از برگزاری کارگاه آشنایی با زیستبوم دریایی و پرندگان بومی، ارتقای آگاهی عمومی درباره اکوسیستمهای دریایی و اهمیت حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس بوده است.
مصطفی حاجیرضایی بیان کرد: در این برنامه، رضا بشکانی عکاس حیاتوحش، مهتاب زارع کارشناس زیستمندان دریا و سیمین حسینی پرندهنگر به ایراد سخنرانی پرداختند و نقش گونههای بومی در پایداری محیط زیست دریایی را تشریح کردند.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ۲ رکن اصلی فعالیتهای این اداره در حوزه دریایی ادامه داد: ایمنی دریایی و دریانوردی» و «حفاظت از محیط زیست دریایی» از مأموریتهای اساسی این مجموعه به شمار میرود و تلاش میکنیم در کنار توسعه فعالیتهای بندری، ملاحظات زیستمحیطی نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیبهای احتمالی توسعه شهری به زیستبومهای ساحلی تأکید کرد: مدیریت پسماند و فاضلاب شهری در کنار توسعه فضای سبز و اقدامات پیشگیرانه میتواند از تخریب اکوسیستمهای حساس دریایی جلوگیری کند.
این کارگاه با استقبال علاقهمندان و فعالان حوزه محیط زیست همراه بود و شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از سخنرانیهای علمی، دیدگاهها و پرسشهای خود را در خصوص چالشهای زیستمحیطی سواحل جنوبی کشور مطرح کردند.
نظر شما