به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صیدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) اظهار کرد: احمد بن اسحاق قمی از یاران و وکلای امامان معصوم(ع) بود و به عنوان یکی از نمایندگان امام حسن عسکری(ع)، وجوهات شرعی مردم را دریافت و پاسخ مسائل و پرسش‌های آنان را از امام دریافت و به مردم منتقل می‌کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف وکلا در آن دوران، دریافت وجوهات شرعی مانند خمس و زکات و رساندن آن به امام معصوم(ع) و همچنین دریافت پاسخ پرسش‌های شرعی مردم بود و احمد بن اسحاق قمی این مسئولیت را در ارتباط با مردم قم بر عهده داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: در یکی از دیدارهای احمد بن اسحاق با امام حسن عسکری(ع)، وی پرسشی در ذهن داشت اما به دلیل شرم آن را مطرح نکرد و امام عسکری(ع) از او خواست سؤال خود را مطرح کند و تأکید داشت هرگاه شبهه‌ای برای انسان ایجاد شد، باید آن را از اهلش پرسید.

صیدی تصریح کرد: گاهی یک دانش‌آموز یا جوان با پرسشی درباره مسائل دینی مواجه می‌شود، اما به جای اینکه پاسخ را از اهل آن دریافت کند، از افراد غیرمتخصص سؤال می‌کند و ممکن است پاسخ مناسبی دریافت نکند؛ در حالی که شبهه، باطلی است که شبیه حق جلوه می‌کند و اگر پاسخ صحیحی برای آن ارائه نشود، می‌تواند انسان را از دین و ارزش‌های خود دور کند.

وی بیان کرد: احمد بن اسحاق از امام حسن عسکری(ع) درباره آینده امامت پرسید و با توجه به شهادت زودهنگام امام هادی(ع) و امام جواد(ع)، شرایط سخت زندگی امام عسکری(ع) و محاصره و محدودیت‌های شدید آن حضرت، این پرسش را مطرح کرد که اگر امام عسکری(ع) امام یازدهم است، پس امام دوازدهم و فرزند ایشان کجاست.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) در پاسخ به احمد بن اسحاق فرمودند به دلیل اینکه او محرم اسرار و نماینده ایشان است، فرزندشان را به او نشان خواهند داد؛ سپس پرده کنار رفت و احمد بن اسحاق وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) را که در آن زمان پنج سال داشتند، مشاهده کرد.

صیدی اضافه کرد: احمد بن اسحاق با دیدن چهره و ابهت حضرت ولی‌عصر(عج) آن‌چنان تحت تأثیر قرار گرفت که گریه کرد و از حال رفت و امام حسن عسکری(ع) با دادن آب به او، حالش را بهبود بخشید.

وی خاطرنشان کرد: امام حسن عسکری(ع) درباره دوران غیبت فرزندشان فرمودند که در دوران غیبت، مردم با گرفتاری‌ها و آزمون‌های فراوانی مواجه می‌شوند و دو گروه از این هلاکت نجات پیدا می‌کنند؛ نخست کسانی که به امامت و وجود حضرت ولی‌عصر(عج) اعتقاد دارند و نظارت و حضور آن حضرت در زندگی خود را باور کرده‌اند.

صیدی ادامه داد: اعتقاد به وجود منجی و باور به اینکه جامعه اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد، موجب ایستادگی و مقاومت مردم شده است و این اعتقاد حتی در گرفتاری‌های شخصی نیز می‌تواند به انسان آرامش و امید بدهد؛ انسان در مشکلات می‌تواند با امام زمان(عج) خود ارتباط قلبی برقرار کند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان گفت: امام حسن عسکری(ع) بر دعا و ارتباط با خداوند تأکید داشتند؛ انسان هنگامی که اهل دعا باشد، تلاش می‌کند موانع استجابت دعا را از زندگی خود برطرف کند، دروغ نگوید، تهمت نزند، به وظایف دینی مانند پرداخت خمس و زکات عمل کند، نماز خود را به‌موقع بخواند و با خانواده و جامعه رفتار مهربانانه داشته باشد.

وی یادآور شد: کسی که حقیقتاً به دنبال استجابت دعاست، باید سبک زندگی خود را نیز اصلاح کند و رفتار و اعمالش را با خواسته‌ای که از خداوند دارد هماهنگ سازد؛ چنین انسانی در مسیر بندگی و اصلاح زندگی قرار می‌گیرد.