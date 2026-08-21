دهشیری: مسئولان باید در میان مردم و پاسخگوی مطالبات آنان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: اگرچه رهبر شهید در اسفندماه سال گذشته به شهادت رسید، اما شرایط جنگی موجب تأخیر در تشییع و خاکسپاری پیکر ایشان شد و سرانجام حدود ۴۰ روز پیش این مراسم برگزار شد که بار دیگر غم و اندوه مردم را تجدید کرد.
وی افزود: در این مدت درباره زندگی و فضایل این شهید از صداوسیما، منابر و جلسات مختلف سخنان بسیاری بیان شده است، اما در میان همه ویژگیهای ایشان، چهار نوع ارتباط شامل ارتباط با خدا، اولیای الهی، خود و مردم برجستگی ویژهای داشت.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: ارتباط با خدا از طریق قرآن، دعا، نماز و توجه به پروردگار بود که ثمره آن توکل محسوب میشد؛ بهگونهای که از هیچکس جز خدا واهمه نداشت، سخن حق را میگفت و پای آن میایستاد و سختیها را تحمل میکرد.
دهشیری تصریح کرد: ارتباط با اولیای الهی نیز در زندگی این شهید جایگاه ویژهای داشت و از پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین(ع) تا امامزادگان با آنان ارتباط داشت و به زیارت اماکن مقدس میرفت؛ نتیجه این ارتباط نیز توسل بود.
وی بیان کرد: ارتباط سوم، ارتباط با خود و توجه به خودسازی بود؛ این شهید با محاسبه نفس و خلوت با خداوند، خود را مورد ارزیابی قرار میداد و در سخنان خود نیز بیشتر از امام راحل و بزرگان مایه میگرفت.
امامجمعه اردستان ادامه داد: چهارمین ارتباط، ارتباط با مردم بود؛ ایشان فردی مردمی و خاکی بود، مردم را ولینعمت خود میدانست و مسئولان را به حضور در میان مردم و خدمت به آنان توصیه میکرد. با وجود تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و ایشان، محبت این شهید در دل مردم بیشتر شد.
دهشیری اضافه کرد: ارتباط با خدا، توکل؛ ارتباط با اولیای الهی، توسل؛ ارتباط با خود، خودسازی و ارتباط با مردم، مردمداری را در زندگی این شهید رقم زده بود و امیدواریم بتوانیم رهرو راه ایشان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم در کنار مزار این شهید که در جوار امام هشتم حضرت علیبنموسیالرضا(ع) قرار دارد، عاشقانه حضور پیدا میکنند و برای او و دیگر عزیزان خانوادهاش طلب رحمت میکنند. خداوند نیز به این خانواده توفیق داده که فرزند برومند این شهید، شخصیتی برجسته، دوراندیش و حکیم، هدایت و راهنمایی جامعه را ادامه دهد.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: اربعین رهبر شهید را تسلیت میگوییم و از همه جلسات و برنامههایی که برای بزرگداشت و زنده نگه داشتن یاد ایشان برگزار شده است، قدردانی میکنیم و امیدواریم خداوند ما را نیز قدردان نعمتها و رهرو راه شهدا قرار دهد.
دهشیری بیان کرد: در آستانه هفته دولت قرار داریم؛ هفتهای که از دوم تا هشتم شهریورماه به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده است. این شهیدان با وجود گذشت دههها همچنان محبوب دل مردم هستند و نام و یاد آنان در جامعه زنده است.
وی ادامه داد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مسئولان عملکرد خود را بررسی کنند و اگر حقی از مردم ضایع شده یا طرحی سالها به تأخیر افتاده است، برای جبران آن اقدام کنند؛ چراکه کوتاهی در انجام وظایف، علاوه بر آسیب اقتصادی، میتواند به حیثیت نظام نیز لطمه بزند.
امامجمعه اردستان یادآور شد: دولتمردان فقط وزرا نیستند، بلکه استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مسئولان ادارات نیز باید در میان مردم حضور داشته باشند، گزارش عملکرد ارائه کنند و مطالبات مردم را بشنوند. مسئولان باید از مردم، در میان مردم، با مردم و برای مردم باشند.
دهشیری تأکید کرد: مسائل اصلی جامعه مانند معیشت، گرانی و مشکلات اقتصادی نباید تحتالشعاع مسائل فرعی قرار گیرد. افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر مردم وارد کرده و مسئولان باید برای کاهش این فشارها با استفاده از نظر کارشناسان تصمیمگیری کنند.
وی بیان کرد: موضوع عفاف و حجاب، خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی، جلوگیری از سقط جنین و تقویت معنویت نیز از مسائل مهم جامعه است و نباید به فراموشی سپرده شود. مسائل اصلی باید در اولویت قرار گیرد و موضوعات فرعی جای آنها را نگیرد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: در تصمیمهای اقتصادی از جمله موضوع بنزین باید با دقت و کارشناسی عمل شود تا تصمیمها موجب افزایش نارضایتی عمومی نشود و دشمن نتواند از مشکلات مردم سوءاستفاده کند. مسئولان باید از متخصصان استفاده کنند و پیامدهای تصمیمات خود را پیش از اجرا بررسی کنند.
دهشیری در پایان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، یادآور شد: اول شهریور روز پزشک و بزرگداشت ابنسینا، چهارم شهریور روز کارمند، سیام مرداد روز جهانی مسجد و دهم ربیعالاول سالروز ازدواج پیامبر اعظم(ص) و حضرت خدیجه(س) است و امیدواریم در جامعه شاهد افزایش ازدواج، کاهش طلاق، استحکام خانوادهها، فرزندآوری و تقویت ارتباط مردم با مسجد و ارزشهای دینی باشیم.
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