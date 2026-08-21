به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به اهمیت تقوا و یاد خدا اظهار کرد: انسان مؤمن و باتقوا با یادآوری صحنه‌های قیامت، همواره اعمال خود را محاسبه کرده و از گناهان گذشته توبه و استغفار می‌کند، اما انسان بی‌مبالات نسبت به گناه و معصیت بی‌اعتناست.

وی با اشاره به آیه ۱۲۴ سوره طه افزود: خداوند می‌فرماید «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی»؛ کسی که از یاد خدا روی‌گردان شود، زندگی سختی خواهد داشت و در روز قیامت نیز نابینا محشور می‌شود.

غفلت از آیات الهی، انسان را از حقیقت نابینا می‌کند

امام جمعه شیراز ادامه داد: خداوند در پاسخ به کسی که در قیامت از نابینایی خود سؤال می‌کند، می‌فرماید «آیاتُنا فَنَسیتَها»؛ در دنیا چشم داشتی، اما آیات ما را ندیدی.

دژکام با بیان اینکه چشم انسان برای دیدن نشانه‌های خداوند است، گفت: انسان باید با نگاه به کوه، دشت و طبیعت، نشانه‌های الهی را ببیند و شکرگزار نعمت بینایی باشد، نه اینکه از این نعمت برای گناه و چشم‌چرانی استفاده کند.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) افزود: آن حضرت در روایتی، بزرگ‌ترین حجت خدا بر بندگان و امین او در زمین را معرفی می‌کند و امروز بزرگ‌ترین آیه و نشانه الهی برای ما وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) است.

امام زمان(عج) شاهد اعمال ماست

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت توجه همیشگی به حضور امام زمان(عج) در زندگی مؤمنان گفت: باید باور داشته باشیم اگر ما حضرت را نمی‌بینیم، ایشان ما را می‌بینند و بر اعمال ما شاهد هستند.

دژکام ادامه داد: اگر انسان در هر لحظه و هر مکانی به خود یادآوری کند که در محضر امام زمان(عج) است و حضرت اعمال او را می‌بیند، بسیاری از کارهایی را که شایسته نیست انجام نخواهد داد.

وی با اشاره به مفهوم «امین فی بلاده» در روایت امام حسن عسکری(ع) بیان کرد: وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) امین خدا در میان بندگان است و باید تلاش کنیم عمر ما در مسیر بندگی و آمادگی برای ظهور سپری شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر لزوم پیوند قرآن با ولایت گفت: هنگام تلاوت قرآن باید توجه داشته باشیم که این قرآن امانتی است که صاحب و شریک آن، حضرت ولی‌عصر(عج) است و ایشان قرآن را آن‌گونه که باید می‌فهمد.

دژکام تصریح کرد: در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و در آستانه آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، باید از خدا بخواهیم ما را از فرمانبران و مستشهدین در رکاب امام زمان(عج) قرار دهد.



قله عظمت امت اسلامی، ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است



آیت الله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، این مناسبت را به حضرت ولی‌عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و عموم مؤمنان تسلیت گفت.



امام جمعه شیراز همچنین با گرامیداشت چهلمین روز درگذشت رهبر فقید انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) تأکید کرد و گفت: باید مناسبت‌های تقویمی را متناسب با شرایط جنگ ترکیبی امروز مورد توجه قرار دهیم و هر قشر و مجموعه‌ای وظیفه خود را متناسب با نیاز روز انجام دهد.



دژکام با بیان اینکه هدف نهایی امت اسلامی نباید به دستاوردهای مقطعی محدود شود، افزود: قله عظمت امت اسلامی روزی است که پرچم فتح امام زمان(عج) بر بلندای جهان برافراشته شود و باید خود را برای رسیدن به این قله آماده کنیم.



وی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی اظهار کرد: شیاطین جن و انس همه امکانات خود را جمع کرده‌اند تا اجازه ندهند این مسیر به نتیجه برسد، اما ملت ایران اسلامی با توکل بر خدا در این جبهه ایستاده و ان‌شاءالله پیروزی نهایی را به دست خواهد آورد.



مسجد باید در خط مقدم جنگ ترکیبی باشد



نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به فرارسیدن روز جهانی مسجد گفت: دشمنان اسلام بارها مساجد را مورد حمله قرار داده‌اند، زیرا می‌دانند مسجد سنگر حرکت مؤمنان و مرکزی برای رسیدن به اقتدار اسلامی است.



دژکام تأکید کرد: اگر قرار است مسجد در تراز اسلامی و مورد رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) باشد، باید همه مساجد به سمت اهداف و رضایت آن حضرت حرکت کنند.



وی با بیان اینکه امروز مسجد در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارد، افزود: ائمه جماعات، هیئت‌های امنا و نمازگزاران مساجد باید بدانند که در خط مقدم جنگ هستند و مسجد باید از آمادگی دفاعی و دفاع از مرز و بوم تا عرصه جنگ فرهنگی میدان‌داری کند.



امام جمعه شیراز بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی جوانان در مساجد تأکید کرد و گفت: نسل نوجوان و جوان امروز ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و باید این ظرفیت‌ها را تحویل گرفت، حمایت کرد و برای نقش‌آفرینی آنان در عرصه رسانه، تبلیغ و دفاع از فرهنگ دینی برنامه داشت.



شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب بین‌المللی سلامت را دارد



دژکام در ادامه با اشاره به روز پزشک اظهار کرد: شیراز از نظر پزشکی در کشور صاحب جایگاه است و حتی از کشورهای مختلف برای دریافت خدمات درمانی به این شهر مراجعه می‌کنند.



وی افزود: استان فارس دارای چند دانشگاه علوم پزشکی است و این ظرفیت نشان می‌دهد که باید متناسب با جایگاه شیراز، توسعه آموزش و درمان پزشکی نیز مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه شیراز با اشاره به طرح شهر بین‌المللی سلامت گفت: زیرساخت‌های این مجموعه در حال آماده شدن است، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید این طرح هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا شاهد استفاده از آن در سطح بین‌المللی باشیم.



دژکام ابراز امیدواری کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان فارس، موضوع شهر بین‌المللی سلامت مورد بازنگری جدی قرار گیرد و دولت برای ایجاد مجموعه‌ای در جنوب کشور که بتواند در منطقه غرب آسیا حرفی برای گفتن داشته باشد، همت کند.



صنعت دفاعی ایران با تکیه بر مردم به قدرت رسیده است



وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در صنعت دفاعی گفت: دشمن با وجود تلاش‌های گسترده نتوانسته است اراده ملت ایران را در دفاع از کشور تضعیف کند.



امام جمعه شیراز افزود: مردم می‌دانند صنعت دفاعی متعلق به خودشان است و با چنگ و دندان از آن حفاظت می‌کنند؛ به همین دلیل دشمن در برابر توان دفاعی ایران ناکام مانده است.



حمایت از دولت قانونی برای حفظ انسجام ملی ضروری است



دژکام در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: همه ما باید از دولت رسمی و قانونی کشور حمایت کنیم، حتی اگر دولت، همان دولتی نباشد که به آن رأی داده‌ایم.



وی با تأکید بر اینکه دولت متعلق به همه ملت است، اظهار کرد: آنچه در سال گذشته توانست کشور را در برابر دشمنان مقاوم کند، اتفاق، اتحاد و انسجام ملت بود و امروز نیز باید این انسجام حفظ شود.



نماینده ولی‌فقیه در فارس با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان دولت و ملت گفت: دشمن به‌ویژه رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با نفوذ و ایجاد اختلاف، انسجام میان دولت و ملت را از بین ببرد.



دژکام با اشاره به موضع برخی جریان‌های سیاسی در حمایت از دولت در شرایط جنگی گفت: ممکن است افراد در انتخابات به یکدیگر رأی نداده باشند، اما در شرایطی که ایران با دشمنی مواجه است که قصد براندازی نظام را دارد، همه باید یکپارچه از کشور و دولت حمایت کنند.



وی تأکید کرد: اختلاف دیدگاه و سلیقه و حتی رقابت سیاسی در جای خود قابل قبول است، اما در برابر دشمنی که اصل نظام را هدف قرار داده است، نباید به دشمن میدان داد.



هفته وحدت فرصتی برای تقویت انسجام امت اسلامی است



امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: از دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت میان مذاهب اسلامی نامگذاری شده و جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته اهمیت وحدت اسلامی را به خوبی نشان داده است.