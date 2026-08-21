امام جمعه موقت برازجان: آینده انقلاب اسلامی روشن و امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در خطبههای نماز جمعه برازجان اظهار کرد: برای بررسی آینده نظام اسلامی باید سه محور مبانی و اصول، ظرفیت و کارآمدی نظام و توانایی آن در شناسایی و رفع چالشها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در هر سه محور از ظرفیت بالایی برخوردار است و مبانی آن ریشه در فطرت انسانی دارد و دستاوردهای کشور در حوزههایی مانند پزشکی، سلولهای بنیادی، فناوری نانو، هستهای، فضایی و صنایع دفاعی، نشانه توانمندی و کارآمدی نظام است
امام جمعه موقت برازجان با بیان اینکه این پیشرفتها در شرایط تحریم و فشار دشمنان به دست آمده است، تصریح کرد: سختیها و موانع میتواند موجب تکامل ملتها شود و ملت ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته خود باید با مقاومت و ایستادگی از این موانع عبور کند.
صنعت دفاعی نماد خودباوری و اقتدار ملی
شاد با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) گفت: یکی از مهمترین اقدامات امام حسن عسکری(ع)، زمینهسازی برای دوران غیبت و مراقبت از حضرت مهدی(عج) بود و در گفتمان انتظار، ولایت فقیه و نیابت عامه نقش مهمی در تعیین مسیر حرکت جامعه و شناخت جبهه حق و باطل دارند.
وی با اشاره به روز صنعت دفاعی اظهار کرد: صنعت دفاعی صرفاً یک صنعت نظامی نیست، بلکه نماد خودباوری ایرانی، توانمندی جوانان و نخبگان و حاصل مجاهدت دانشمندان، مهندسان و خانوادههای شهداست.
امام جمعه موقت برازجان افزود: اقتدار دفاعی یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی و پشتوانه ثبات، پیشرفت و فعالیتهای اقتصادی و علمی کشور است و استمرار آن نیازمند سرمایهگذاری در علم، فناوری و نیروی انسانی و حمایت از نخبگان است.
شاد همچنین با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س)، آن بانوی بزرگوار را الگویی از بصیرت، ایثار، سخاوتمندی و صبر دانست و گفت: حضرت خدیجه(س) با تمام توان و ثروت خود از رسالت پیامبر(ص) حمایت کرد و در برابر فشارهای مشرکان و سختیهای دوران محاصره نیز استقامت ورزید.
هفته دولت و ضرورت خدمتگزاری به مردم
وی با اشاره به آغاز هفته دولت گفت: این هفته فرصتی برای تبیین دستاوردهای دولت، تقدیر از خدمات دولتمردان، نقد منصفانه و بررسی میزان تحقق وعدههاست و نباید در این مسیر گرفتار سیاهنمایی شد.
شاد افزود: هفته دولت باید فرصتی برای تقویت پیوند مردم و مسئولان و شناخت درست شرایط کشور و آرایش نبرد ترکیبی دشمن باشد و مسئولان باید با روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.
امام جمعه موقت برازجان با اشاره به هفته وحدت نیز گفت: پیامبر اکرم(ص) الگوی اخلاق و مکارم اخلاقی است و هفته وحدت باید زمینهساز همدلی و همگرایی بیشتر مسلمانان در برابر دشمنان اسلام و قرآن باشد.
وی با اشاره به روز کارمند خاطرنشان کرد: در نگاه اسلام، مسئولیت کارگزاران طعمه نیست، بلکه امانتی برای خدمت به مردم است و کارکنان باید با امانتداری و انگیزه الهی در مسیر رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
شاد با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: رونق مساجد نیازمند همکاری و همافزایی میان ائمه جماعات، هیئتهای امنا، پایگاههای بسیج، کانونهای فرهنگی، خیریهها و دیگر فعالان مسجد است و مساجد باید به سنگری مستحکم در برابر هجمههای فرهنگی دشمن تبدیل شوند.
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