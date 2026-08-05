به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۴ شاهرود در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سرقت و با اشراف اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار حین ارتکاب سرقت شدند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات تخصصی، به ۲۵ فقره سرقت از اقامتگاه‌های خصوصی در شهرستان شاهرود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به ادامه تحقیقات بیان کرد: در بازرسی از متهم، یک دستگاه وانت که پنج سال قبل به سرقت رفته بود و با نصب پلاک جعلی در سطح شهر تردد می‌کرد، کشف و توقیف شد.

حسینی همچنین از کشف مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی در مخفیگاه این سارق خبر داد و تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.