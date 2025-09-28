جهانگیر شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان، اظهار داشت: در زمینه پرداخت تسهیلات مصوبه سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجهی هستیم و در هفته‌های اخیر میزان پرداختی‌ها به طور مستمر افزایش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در این روند دارند، افزود: دستگاه‌ها باید طرح‌های خود را به‌صورت کامل و شفاف به بانک‌های عامل ارائه کنند تا زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر فراهم شود. هرگونه قصور در این زمینه پذیرفته نیست، زیرا اعتبارات تخصیص‌یافته یک‌ساله است و فرصت کوتاهی برای جذب آن وجود دارد.

شاهینی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استان کرمانشاه در جریان سفر وزیر کار، گفت: این تفاهم‌نامه در قالب ۱۰ بند تدوین شده که بخشی از آن عملیاتی شده و برای استان ابلاغ گردیده است. بندهای باقی‌مانده نیز در دست پیگیری قرار دارد و جلسات مشترکی در تهران برای نهایی شدن آن برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه همچنین به موضوع واحدهای تولیدی راکد و متوقف اشاره کرد و افزود: تاکنون ۶۶ واحد شناسایی شده و برنامه‌ریزی لازم برای فعال‌سازی آن‌ها آغاز شده است. مقرر شده دستگاه‌های مرتبط ضمن بررسی نیازهای این واحدها از جمله تأمین تسهیلات و رفع موانع تولید، زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه تولید را فراهم کنند.

وی یکی از سیاست‌های جدید کارگروه اقتصادی استان را دعوت از فرمانداران شهرستان‌ها دانست و گفت: فرمانداران موظف هستند وضعیت اشتغال، بیکاری و همچنین نحوه جذب تسهیلات سفر در شهرستان‌های خود را ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شده هر جلسه تعدادی از فرمانداران حضور یابند و مسائل و چالش‌های شهرستان خود را مطرح کنند تا در کنار پیگیری‌های استانی، شهرستان‌ها نیز در جذب اعتبارات و رونق تولید نقش مستقیم و مؤثرتری داشته باشند.

شاهینی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست‌ها و تعامل نزدیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فرمانداران، انتظار می‌رود روند پرداخت تسهیلات سفر و همچنین احیای واحدهای راکد در سطح استان شتاب بیشتری بگیرد و شاهد بهبود شاخص‌های اشتغال و تولید در کرمانشاه باشیم.