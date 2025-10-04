مصوبات سفر رییس جمهور به کرمانشاه نیازمند پیگیری مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست جهانگیر شاهینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، با تأکید بر جدیت در پیگیری مصوبات سفر استانی و برنامههای توسعهای، گفت: مصوبات سفر یکساله هستند و لازم است به صورت دائم و مستمر پیگیری شوند، در غیر این صورت به نتایج مطلوب نخواهیم رسید. آخرین آمارها نشان میدهد تنها در یک هفته گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد تومان تغییر ایجاد شده است و اگر جلسات به تأخیر بیفتد، با عقبماندگیهای جدی مواجه خواهیم شد.
وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران کل در جلسه گفت: پیشتر اعلام کردهایم که در صورت عدم امکان حضور مدیران کل، معاونان آنها نباید به جای ایشان در جلسه حاضر شوند. با این حال امروز شاهد غیبت برخی مدیران دستگاهها بودیم که پیشتر مکاتبات لازم با آنها انجام شده بود. این روند باید اصلاح شود چرا که تصمیمات کارگروه بدون حضور مدیران ذیربط با مشکل مواجه خواهد شد.
شاهینی خطاب به دستگاههای بانکی استان نیز افزود: بانکها باید سازوکاری مشخص داشته باشند تا در صورت غیبت مدیر، معاون یا قائممقام وی تمامی اطلاعات و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد. این موضوع اهمیت ویژهای دارد چرا که تصمیمات اقتصادی نیازمند هماهنگی لحظهای و اطلاعات دقیق است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مستمر همه دستگاهها، خاطرنشان کرد: گزارشهای تکمیلی در خصوص فعالسازی واحدهای راکد بخش کشاورزی و صنعت در جلسات آینده ارائه خواهد شد و امیدواریم با همافزایی همه دستگاهها شاهد رونق اقتصادی و اشتغالزایی گسترده در سطح استان باشیم.
