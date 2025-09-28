صالح: وجود سرباز برای نظام جمهوری اسلامی مایه خیر و برکت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم جعفر صالح صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت روز سرباز و تقدیر از کارکنان وظیفه نمونه این یگان پدافندی اظهار کرد: کارکنان وظیفه و سربازان عزیز ما، هم در طول هشت سال جنگ تحمیلی و هم در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش بسزایی در تامین امنیت کشور داشتند که حماسه های بی بدیلی را در این مسیر آفریدند.

وی با بیان اینکه وجود سرباز برای نظام جمهوری اسلامی مایه خیر و برکت است، گفت: دلاور مردیها و جانفشانی های فرزندان این مرزوبوم منظومه ای از ایثار و فداکاری است که باید در تاریخ ایران اسلامی به نظم کشیده شود.

امیر سرتیپ دوم صالح در ادامه به مقام و جایگاه سربازی اشاره و خاطرنشان کرد: ما با پوشیدن این لباس گام در مسیر شهدایی گذاستیم که تا آخرین نفس برای اقتدار ایران اسلامی ایستادند؛ پس شایسته است در همه زمان ها ارزش و قداست این لباس مقدس را حفظ کنیم.

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمالغرب تصریح کرد: ما با تمسک به آموزه های الهی و با بهره گیری از قیام سرخ عاشورا برای عزت و افتخار ایران اسلامی تا جان در بدن داریم از هیچ کاری فروگذاری نخواهیم کرد.

وی در خاتمه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکید کرد: در چند دهه گذشته اقدامات و خدمات بسیار خوبی در زمینه مسائل حقوقی و مهارت آموزی کارکنان وظیفه صورت گرفته است که ان شاء الله این امر با جدیت بسیار پیگیری خواهد شد.