به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی «کارنامه» به نویسندگی «سید صادق فاضلی» و کارگردانی «مسلم صالحی» از دوم تا ششم مهرماه ۱۴۰۴ به مناسبت هفته دفاع مقدس در جوار قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به اجرا درآمد.
این اثر نمایشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونت فرهنگی دانشگاه و گروه نمایشی باران تهیه و تولید شده است.
«مسلم صالحی»، «سمیه یوسفوند»، «شایان رشنو» و «حسین صالحی» در این نمایش به نقشآفرینی پرداختند.
سایر عوامل اجرایی نمایش «کارنامه» عبارتاند از: طراحی فضا: «هبت یگانه»، مشاور کارگردان: «ماهان رضایی»، موسیقی: «مریم صالحی»، طراحی لباس: «تانیا نورمحمدی»، منشی صحنه: «کلثوم بهرامی» و مدیر صحنه: «پرنیا امینپور»
