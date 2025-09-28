محفل شعر آیینی صامت در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ادبی محفل شعر آیینی صامت به مناسبت هفته دفاع مقدس و ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در سالن نشستهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد.
در این محفل شاعران آیینی اشعاری با موضوعات جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازدهروزه خوانش کردند.
کارشناسان ادبی و منتقدان حاضر نیز با بیان دیدگاههای تخصصی، بر نقش شعر آیینی در گسترش فرهنگ دینی و ملی تأکید کردند.
در این آیین، حمید چرخشت از استادان آیینیسرای شهرستان بروجرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس گفت: کار برای شهدا کاری دلی است و تنها با عشق به شهدا میتوان چنین نشستهایی را برپا کرد.
وحیداشجع، مسئول انجمن شعر آیینی شهرستان بروجرد نیز با اشاره به فعالیتهای این انجمن اظهار داشت: ثمره این نشستها، مَوَدت و وحدت میان افکار و دیدگاههای گوناگون است.
وی با بیان اینکه این انجمن با محوریت یادمان و گرامیداشتهای ملی و مذهبی فعالیت دارد، گفت: انجمن آیینی صامت روایتگر برگهای سُرور و سوگواری در تقویم جهانی اسلام است و تلاش دارد که با ادبیات آیینی، نشاط معنوی و معرفت دینی را در جامعه تقویت کند.
