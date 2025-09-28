۳ دستور رهبری به شهید طهرانچی درباره دانشگاه آزاد چه بود؟

  1. حوزه و دانشگاه
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهید طهرانچی سه فرمان و دستور از حضرت آقا دریافت کردند که بر اساس این سه دستور، سه وظیفه مهم برای دانشگاه تعریف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر امروز در مراسم تقدیر از مدال آوران هفدهمین المپیاد پزشکی ضمن تقدیر از تلاش و استعداد دانشجویان، آن‌ها را «فرزندان ارزشمند دانشگاه» معرفی و تاکید کردند که رسالت اصلی دانشگاه، پرورش علمی و اخلاقی دانشجویان و ارتقای سطح آموزش در کشور است.

وی ادامه داد: عزیزان، شما در دانشگاه اسلامی تحصیل می‌کنید که در زمانی که استاد فقید و ریاست اسلامی تهران در مشهد حضور داشتند، سه فرمان و دستور از حضرت آقا دریافت کردند. ایشان بر اساس این سه دستور، سه وظیفه مهم برای دانشگاه تعریف کردند که شامل ارتقای علم و فناوری، گسترش فضای انقلابی دانشگاه و حفظ کیان دانشگاه بود. این سه مورد، ارکان اصلی پیشرفت دانشگاه را تشکیل می‌دهند و با تحقق آن‌ها، خستگی‌ها از سر همه دست اندرکاران، از اساتید گرفته تا کارکنان شریف دانشگاه آزاد اسلامی، رفع می‌شود و شما میتوانید به بهترین شکل در این دانشگاه تحصیل کنید. خبر موفقیت شما باعث شد که من لحظه‌ای تنها بایستم و با اشک شادی احساس افتخار کنم. این افتخار نه تنها برای دانشگاه آزاد اسلامی بلکه برای کشور سرافراز جمهوری اسلامی ایران است. شما با تلاش‌های خود امید و احترام را در دل تک‌تک دانشجویان و اساتید زنده می‌کنید.

رنجبر افزود: این موفقیت‌ها حاصل تلاش شبانه‌روزی، زحمات و خودگذشتگی شماست و بنده از شما بسیار سپاسگزارم. این دانشجویان و مدال‌آوران، وابسته به پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی هستند. اعضای پیوسته پژوهشگاه شامل استادان تمام و سرآمدان دانشگاه هستند و اعضای وابسته، جوانانی مثل شما که در آینده جانشین سرآمدان خواهند شد. وابسته بودن به پژوهشگاه مزایای مادی و معنوی زیادی دارد، از جمله حمایت مالی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: یکی دو ماه قبل از شهادت استاد فقید، ایشان با ذوق و شوق خاصی به بنده گفتند که باید در پژوهشگاه سرمایه‌گذاری مالی و انسانی در حد جایزه نوبل برای پژوهشگران برتر دانشگاه انجام شود. ابتدا حیطه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم و علوم زیستی را شروع کردیم و بعد از تلاش‌های مستمر، دانشگاه آزاد اسلامی به رتبه ۹۳ در میان صد دانشگاه برتر جهان رسید. شاخص‌ها شامل ۴۰ درصد آموزشی، ۴۰ درصد پژوهشی، ۱۰ درصد فعالیت‌های بین‌المللی و ۱۰ درصد پایداری اقتصادی هستند.

وی افزود: ایشان با شور و شوق خاصی صبح زود ما را مطلع کردند و نشان دادند که پیشرفت علمی دانشگاه، مسئولیتی بزرگ و مهم است. ما باید تمام امکانات لازم شامل استادان، کارکنان، تجهیزات و حمایت‌ها را برای شما فراهم کنیم تا بتوانید بهترین تحصیل را تجربه کنید و در مسیر مدال‌آوری و موفقیت‌های بین‌المللی گام بردارید.

رنجبر تاکید کرد: این تازه آغاز راه شماست و انتظار داریم تلاش شما چند صد برابر شود. موفقیت شما باعث افتخار ملت ایران و خوشحالی مسئولین، به ویژه مقام معظم رهبری است که همیشه بر علم و فناوری تاکید دارند. پارسال در جمع نخبگان، حضرت آقا فرمودند که خیزش علمی جدیدی در کشور باید صورت بگیرد؛ این خیزش علمی شما، با ذهن‌های فعال و باطراوتتان است.

