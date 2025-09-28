۳ دستور رهبری به شهید طهرانچی درباره دانشگاه آزاد چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر امروز در مراسم تقدیر از مدال آوران هفدهمین المپیاد پزشکی ضمن تقدیر از تلاش و استعداد دانشجویان، آن‌ها را «فرزندان ارزشمند دانشگاه» معرفی و تاکید کردند که رسالت اصلی دانشگاه، پرورش علمی و اخلاقی دانشجویان و ارتقای سطح آموزش در کشور است.

وی ادامه داد: عزیزان، شما در دانشگاه اسلامی تحصیل می‌کنید که در زمانی که استاد فقید و ریاست اسلامی تهران در مشهد حضور داشتند، سه فرمان و دستور از حضرت آقا دریافت کردند. ایشان بر اساس این سه دستور، سه وظیفه مهم برای دانشگاه تعریف کردند که شامل ارتقای علم و فناوری، گسترش فضای انقلابی دانشگاه و حفظ کیان دانشگاه بود. این سه مورد، ارکان اصلی پیشرفت دانشگاه را تشکیل می‌دهند و با تحقق آن‌ها، خستگی‌ها از سر همه دست اندرکاران، از اساتید گرفته تا کارکنان شریف دانشگاه آزاد اسلامی، رفع می‌شود و شما میتوانید به بهترین شکل در این دانشگاه تحصیل کنید. خبر موفقیت شما باعث شد که من لحظه‌ای تنها بایستم و با اشک شادی احساس افتخار کنم. این افتخار نه تنها برای دانشگاه آزاد اسلامی بلکه برای کشور سرافراز جمهوری اسلامی ایران است. شما با تلاش‌های خود امید و احترام را در دل تک‌تک دانشجویان و اساتید زنده می‌کنید.

رنجبر افزود: این موفقیت‌ها حاصل تلاش شبانه‌روزی، زحمات و خودگذشتگی شماست و بنده از شما بسیار سپاسگزارم. این دانشجویان و مدال‌آوران، وابسته به پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی هستند. اعضای پیوسته پژوهشگاه شامل استادان تمام و سرآمدان دانشگاه هستند و اعضای وابسته، جوانانی مثل شما که در آینده جانشین سرآمدان خواهند شد. وابسته بودن به پژوهشگاه مزایای مادی و معنوی زیادی دارد، از جمله حمایت مالی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: یکی دو ماه قبل از شهادت استاد فقید، ایشان با ذوق و شوق خاصی به بنده گفتند که باید در پژوهشگاه سرمایه‌گذاری مالی و انسانی در حد جایزه نوبل برای پژوهشگران برتر دانشگاه انجام شود. ابتدا حیطه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم و علوم زیستی را شروع کردیم و بعد از تلاش‌های مستمر، دانشگاه آزاد اسلامی به رتبه ۹۳ در میان صد دانشگاه برتر جهان رسید. شاخص‌ها شامل ۴۰ درصد آموزشی، ۴۰ درصد پژوهشی، ۱۰ درصد فعالیت‌های بین‌المللی و ۱۰ درصد پایداری اقتصادی هستند.

وی افزود: ایشان با شور و شوق خاصی صبح زود ما را مطلع کردند و نشان دادند که پیشرفت علمی دانشگاه، مسئولیتی بزرگ و مهم است. ما باید تمام امکانات لازم شامل استادان، کارکنان، تجهیزات و حمایت‌ها را برای شما فراهم کنیم تا بتوانید بهترین تحصیل را تجربه کنید و در مسیر مدال‌آوری و موفقیت‌های بین‌المللی گام بردارید.

رنجبر تاکید کرد: این تازه آغاز راه شماست و انتظار داریم تلاش شما چند صد برابر شود. موفقیت شما باعث افتخار ملت ایران و خوشحالی مسئولین، به ویژه مقام معظم رهبری است که همیشه بر علم و فناوری تاکید دارند. پارسال در جمع نخبگان، حضرت آقا فرمودند که خیزش علمی جدیدی در کشور باید صورت بگیرد؛ این خیزش علمی شما، با ذهن‌های فعال و باطراوتتان است.