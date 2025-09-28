مدارس صدرا خیمه جبهه مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین میرحامد تقدیری صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه پسرانه دوره متوسطه اول صدرای ولایت بروجن با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به نقل داستان زندگی برخی شهدای والامقام همچون شهیدان سعید و محمد طوقانی در دوران دفاع مقدس و شهیدان محمد دالوند و اسماعیل نادی در دفاع مقدس ۱۲ روزه پرداخت و اظهار کرد: تاریخ کشورمان سرشار از این روایتهاست و به نوجوانان توصیه میکنم که حتماً یک رفیق شهید داشته باشید.
رئیس بنیاد نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، ادامه داد: شهید نصرالله و برخی دیگر از فرماندهان مقاومت سالهای سال رنگ آسمان را ندیدند و محل زندگی و کارشان در زیر زمین بود.
تقدیری بیان کرد: شهید آیتالله رئیسی دغدغه خاصی نسبت نوجوانان داشت و جلسات متعددی با پسران و دختران نوجوان برگزار میکرد زیرا قائل بود این نوجوانان شهید سلیمانیها، حاج رمضانها و شهید نصراللههای آینده هستند.
مسئول مدارس صدرای کشور نوجوانان را گنجهای کشور دانست و گفت: نوجوانان ما به فضل الهی در مسیر مقاومت هستند و این مسیر نورانی را ادامه خواهند داد همچنان که نوجوانان ما در دفاع مقدس دلهای مملو از عرفان داشتند.
تقدیری با یادآوری اینکه صدرای ولایت یک سنگر، خیمه و میدان جبهه مقاومت است، افزود: هر یک از دانشآموزان این مدارس در هر عرصهای که توانایی دارند باید در سنگر انقلاب اسلامی به کار ببندند و مدارس صدرا محل پرورش فرماندهان آینده این مرز و بوم است.
