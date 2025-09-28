به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه پسرانه دوره متوسطه اول صدرای ولایت بروجن که باحضور رئیس بنیاد نوجوان و مدارس صدرای سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیز پاسداشت مجاهد نستوه شهید سیدحسن نصرالله و با اشاره به اینکه عزم جدی برای راه‌اندازی مدرسه دخترانه دوره اول نیز وجود داشت، اظهار کرد: به دلایل متعددی این مهم برای امسال محقق نشد و امید است سال آینده بازگشایی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همکاری مطلوب اداره‌کل آموزش و پرورش استان، ادامه داد: بروجن مستعد چنین اهمیتی است چرا که هم خانواده‌ها نسبت به تحصیل نوجوانان در این مدارس اهتمام نشان می‌دهند و هم دانش‌آموزان مستعدی دارد که امیدواریم بتوانیم در این عرصه قدمی برداریم.

کاظمی با یادآوری اینکه مدرسه‌داری متولی خاص خودش یعنی آموزش و پرورش را دارد، بیان کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی نیز رسالت فرهنگی تبلیغی دارد اما از آنجا که برخی خانواده‌ها نیاز و ضرورت دسترسی به مدارس دولتی که در عرصه فرهنگی و علمی نیز بهتر باشد، احساس می‌کنند، مدارس صدرای ولایت به کمک آموزش و پرورش این عرصه را فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه عمده بار مدارس صدرای ولایت بر دوش آموزش و پرورش است، ادامه داد: بنابراین نگاه ما این است که دسترسی خانواده‌ها به این دست مدارس ایجاد شود و بتوان به همت متولیان مدارس صدرای ولایت، الگویی از مدرسه‌داری را به نمایش گذاشت.

کاظمی در پایان گفت: به فضل الهی این هدف در استان و کشور پیگیری می‌شود و امید است با اهتمام همگانی، دانش‌آموزان نوجوان و جوان امروز را چند سال آینده در مصادر مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ببینیم.