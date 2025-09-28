  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

نمایش الگوی مدرسه‌داری در مدارس صدرای ولایت

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه عمده بار مدارس صدرای ولایت بر دوش آموزش و پرورش است، گفت: باید بتوان الگویی از مدرسه‌داری را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه پسرانه دوره متوسطه اول صدرای ولایت بروجن که باحضور رئیس بنیاد نوجوان و مدارس صدرای سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیز پاسداشت مجاهد نستوه شهید سیدحسن نصرالله و با اشاره به اینکه عزم جدی برای راه‌اندازی مدرسه دخترانه دوره اول نیز وجود داشت، اظهار کرد: به دلایل متعددی این مهم برای امسال محقق نشد و امید است سال آینده بازگشایی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همکاری مطلوب اداره‌کل آموزش و پرورش استان، ادامه داد: بروجن مستعد چنین اهمیتی است چرا که هم خانواده‌ها نسبت به تحصیل نوجوانان در این مدارس اهتمام نشان می‌دهند و هم دانش‌آموزان مستعدی دارد که امیدواریم بتوانیم در این عرصه قدمی برداریم.

کاظمی با یادآوری اینکه مدرسه‌داری متولی خاص خودش یعنی آموزش و پرورش را دارد، بیان کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی نیز رسالت فرهنگی تبلیغی دارد اما از آنجا که برخی خانواده‌ها نیاز و ضرورت دسترسی به مدارس دولتی که در عرصه فرهنگی و علمی نیز بهتر باشد، احساس می‌کنند، مدارس صدرای ولایت به کمک آموزش و پرورش این عرصه را فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه عمده بار مدارس صدرای ولایت بر دوش آموزش و پرورش است، ادامه داد: بنابراین نگاه ما این است که دسترسی خانواده‌ها به این دست مدارس ایجاد شود و بتوان به همت متولیان مدارس صدرای ولایت، الگویی از مدرسه‌داری را به نمایش گذاشت.

کاظمی در پایان گفت: به فضل الهی این هدف در استان و کشور پیگیری می‌شود و امید است با اهتمام همگانی، دانش‌آموزان نوجوان و جوان امروز را چند سال آینده در مصادر مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ببینیم.

