۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

همکاری آموزش‌وپروش و تبلیغات اسلامی معطوف بر اهداف فرهنگی تربیتی است

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در این استان، تعامل نهادهای آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی معطوف بر پیشبرد اهداف فرهنگی و تربیتی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی عصر یکشنبه در همایش استانی طلایه‌داران تعلیم و تربیت استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیران مدارس استان و رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی در تالار بلاغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با اشاره به اینکه این همایش با هدف تعامل بیشتر تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش برگزار می‌شود، اظهار کرد: در استان چهارمحال و بختیاری تعامل این دو نهاد در سال‌های گذشته معطوف بر پیشبرد اهداف فرهنگی و تربیتی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه آموزش و پرورش هم پرشمارترین و هم کیفی‌ترین مخاطبان یعنی کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد، ادامه داد: بنابراین همه ما باید برای بهره‌مندی و البته ادای دین و تکلیف نسبت به این نهاد، اهتمام لازم را داشته باشند.

کاظمی بیان کرد: این همایش نیز در همین راستا برگزار و تلاش شده تا تعاملات بهتری نسبت به سال قبل برقرار شود اگرچه سال قبل نیز همکاری‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افتتاح مدرسه متوسطه دوره اول صدرای ولایت بروجن، افزود: سایر شهرستان‌ها نیز اگر همت داشته باشند، این آمادگی برای راه‌اندازی مدارس صدرا وجود دارد، البته شهرستان‌های اردل و فلارد در این راستا اقداماتی را آغاز کردند.

