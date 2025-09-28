به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسین میرصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نشست تبیینی «رسانه و مقاومت» در موزه شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، بسیج یک تفکر است و فارغ از سازمان هرکس در این مسیر حرکت کند بسیجی است.
وی به شاخصههای بسیجیان اشاره کرد وگفت: ولایتمداری، اخلاص، انقلابی بودن، تکلیفمحور، صفا و صمیمیت، شجاعت، نظم پذیری، مردمی بودن، مسئولیتپذیری، تعهد، رأفت، امانتداری، امیدواری، تلاش و … از جمله ویژگیهای بسیجیان است که لزوماً در تمام اشخاص صدق نمیکند بلکه ویژگیهای آرمانی بسیجیان محسوب میشود.
استادیار دانشگاه تصریح کرد: رسانه ابزاری برای انتقال مفاهیم است و تعیین کننده این است که چه ببینیم و چه بشنویم و با تکرار موضوعات مخاطب را وادار به تفکر و اندیشیدن میکند.
سردار میرصالحی افزود: رسانه دارای قابلیت القای ارزشها، معیارها و ملاکها به افراد است خواه اگر مطالب ضدارزش باشد.
وی به اهمیت جایگاه بسیج رسانه اشاره و عنوان کرد: بصیرتافزایی، امیدآفرینی، جریانسازی، تبیینگری، همگرایی از جمله شاخصهای مهمی است که بسیج رسانه باید همواره مدنظر داشته باشد.
