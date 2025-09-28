به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، آییننامه شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی برای جذب استعدادهای برتر با عنوان طرح جذب در دستگاههای خصوصی ابلاغ شد.
بر اساس این شیوهنامه متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط و بررسیهای تخصصی در کارگروههای مربوطه از سوی بنیاد ملی نخبگان به شرکتهای خصوصی معرفی میشوند تا پس از تأیید نهایی به عنوان نیروی موسسه فعالیت خود را آغاز کنند.
در این شیوهنامه کارگروههای اجرایی و فنی مسئولیت شناسایی، ارزیابی و معرفی استعدادهای برتر را برعهده دارند و دانش آموختگان دورههای تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی میتوانند در این طرح ثبت نام کنند.
برای مطالعه کامل شیوهنامه به اینجا مراجعه کنید.
