فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژۀ «نام‌یاد» را به‌عنوان معادل فارسی «mention» تصویب کرد. نسرین پرویزی معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این واژه در مجموعه واژه‌های مربوط به فضای مجازی بررسی شده که بر طبق روال در فرهنگ‌نامه واژه‌های مصوب (۲۲) فرهنگستان تا پایان سال منتشر خواهد شد.

او در ویدئویی اعلام کرده بود: منشن برای نوشتن شناسه کاربریِ کسی است، پس از نویسه @ یا به قول دوستان تاجیکی ما سنجابک، در پیام یا دیدگاه یا تصویر برای جلب توجه او استفاده می‌شود. به همین خاطر فرهنگستان نام‌یاد را به جای منشن انتخاب کرده است.