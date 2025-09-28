۶۵ درصد از درآمدهای مالیاتی لرستان تحقق پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور در ستاد درآمد لرستان از تحقق ۶۵ درصدی سهم ششماهه درآمدهای مالیاتی استان خبر داد.
وی گفت: درآمدهای عمومی استان، تا پایان شهریورماه ۱,۶۸۵ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۶۸ درصد از سهم ششماهه را محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، افزود: درآمدهای مالیاتی ۱,۵۱۷ میلیارد تومان وصول شده که معادل، ۶۵ درصد سهم ششماهه تحققیافته است.
حسنپور، بیان داشت: سایر درآمدهای استان نیز ۱۶۸ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
