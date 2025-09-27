  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

تأمین اعتبار پروژه‌های لرستان از طریق خرید اوراق اسلامی

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی این استان از طریق خرید اوراق اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسن‌پور در جلسه بررسی روند خرید اوراق مرابحه اسلامی، اظهار داشت: تاکنون ۲,۱۱۱ میلیارد تومان برای پروژه‌های استان از این طریق خرید اوراق اسلامی تأمین تخصیص شده است.

وی از دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت آبفا، جهاد کشاورزی، استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری بروجرد، راهداری، آب منطقه‌ای، ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، جهاد دانشگاهی، منابع طبیعی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، شیلات و علوم پزشکی خواست بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، در پرداخت سریع تخصیص‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر لزوم بازگشت نقدینگی به شبکه بانکی برای تداوم فرایند خرید اوراق در سطح کشور، یادآور شد: این امر باعث حفظ منافع شبکه بانکی و تداوم همکاری آن‌ها با استان می‌شود.

