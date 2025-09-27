به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور در جلسه بررسی روند خرید اوراق مرابحه اسلامی، اظهار داشت: تاکنون ۲,۱۱۱ میلیارد تومان برای پروژههای استان از این طریق خرید اوراق اسلامی تأمین تخصیص شده است.
وی از دستگاههای اجرایی شامل شرکت آبفا، جهاد کشاورزی، استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری بروجرد، راهداری، آب منطقهای، ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، جهاد دانشگاهی، منابع طبیعی، دانشگاه آیتالله بروجردی، شیلات و علوم پزشکی خواست بر اساس صورتوضعیتهای تأییدشده، در پرداخت سریع تخصیصها اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با تأکید بر لزوم بازگشت نقدینگی به شبکه بانکی برای تداوم فرایند خرید اوراق در سطح کشور، یادآور شد: این امر باعث حفظ منافع شبکه بانکی و تداوم همکاری آنها با استان میشود.
