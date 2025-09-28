مادر شهید جمشیدی: «محمد حسین» از پدرش جهاد را آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه عبدالحسینی صبح یکشنبه در نشست تبیینی «رسانه و مقاومت» که در موزه شهدای گیلان برگزار شد، با اشاره به زمینه تربیتی فرزند شهیدش اظهار کرد: پسرم از همان دوران کودکی با توجه به شغل پدرش با فضای نظامی و دفاعی بیگانه نبود و در همین فضا رشد یافت.
وی افزود: محمدحسین در همین شرایط تربیت شد، پا به پای پدر قد کشید و بزرگ شد و مسیر پدرش را ادامه داد او از همان ابتدا علاقهمند به فعالیتهای جهادی و دفاعی بود و روحیهای ولایی و انقلابی داشت.
مادر شهید جمشیدی ادامه داد: همسر بنده در سال ۱۳۹۶ و همزمان با ۲۳ ماه مبارک رمضان به عنوان بسیجی مدافع حرم به سوریه اعزام شد و پسرم نیز به تبعیت از پدرش، در تاریخ ۱۸ مرداد همان سال که مصادف با روز شهادت شهید محسن حججی بود، داوطلبانه به سوریه رفت تا در دفاع از حرم آلالله مشارکت کند.
عبدالحسینی با بیان اینکه محمدحسین به علت شرایط شغلی پدرش از خدمت سربازی معاف بود، گفت: با این وجود او خدمت به نظام و کشور را وظیفه شرعی و ملی خود میدانست و در سال ۱۳۹۸ رسماً وارد نیروهای نظامی کشور شد.
وی در پایان سخنانش با چشمانی اشکبار ادامه داد: محمدحسین سرانجام در آذرماه سال ۱۴۰۳ در جریان عملیات مقابله با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسید و نام خود را در فهرست شهدای امنیت و مقاومت ثبت کرد.
نظر شما