به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سعیدی گفت: به دستور وزیر راه و شهرسازی و با پیگیری استاندار آذربایجان‌شرقی، زمینی با کاربری مسکونی در شهر جدید سهند برای تأمین مسکن دو خانواده شهید دانش‌آموز توسط شرکت عمران شهر جدید سهند تأمین و امروز در حاشیه آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیران استانی و خانواده معظم شهدا، قرارداد واگذاری زمین تحویل خانواده شهدا گردید.

گفتنی است: وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان آذربایجان شرقی، با حضور در منزل خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، با درخواست آنان برای تأمین مسکن مواجه شد که متعاقب آن با موافقت و دستور وزیر راه و شهرسازی در هامش مکاتبه استاندار و پیگیری شهرام ملکی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در فاصله سه روز پس از این سفر، امروز قرارداد واگذاری شرکت عمران شهر جدید سهند برای قطعه زمین مسکونی در شهر جدید سهند به این خانواده‌ها واگذار شد.