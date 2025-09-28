۱.۲ میلیون نفر از داوطلبان هلال احمر بالای ۳۵ سال سن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر؛ در دیدار معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهوری و رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، دستاوردهای این سازمان در حوزههای اجتماعی و مردمی تشریح شد.
محمد جواد عزتی وظیفهخواه در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان داوطلبان، نقش این نهاد را در فعالیتهای اجتماعی و امدادی برجسته دانست و گفت: در کنار مأموریتهای امدادی، سازمان داوطلبان مأموریتهای اجتماعیمحور مهمی را عهدهدار است. یکی از جلوههای این مأموریتها حضور پررنگ در عملیات اربعین امسال بود.
وی افزود: مسئولیت یکی از قرارگاههای مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با عنوان طریق الحسین در مسیر نجف به کربلا بر عهده سازمان داوطلبان قرار گرفت و به لطف خدا و عنایت اهل بیت (علیهم السلام) توانستیم نقش مهم و سهم قابل توجهی از مجموع بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت درمانی جمعیت هلالاحمر به زائران در مراسم اربعین حسینی امسال داشته باشیم.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درباره رشد اعتبارات سازمان داوطلبان در حوزه کمک به بیماران نیازمند، تاکید کرد: رشد اعتبارات حمایتی سازمان داوطلبان نیز نشاندهنده توجه ویژه به این حوزه است. در سال جاری، اعتبارات حوزه خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان در زمینه کمک های نقدی بلاعوض به مددجویان و بیماران نیازمند در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از ۲.۵ برابری داشته است؛ ضمن آنکه در سال گذشته بیش از ۹۶ هزار نفر از خدمات مددکاری اجتماعی سازمان داوطلبان بهرهمند شدند.
بانک امانات تجهیزات پزشکی و پویش اهدای ویلچر به جای تاج گل
عزتی وظیفهخواه در ادامه با اشاره به فعالیت بانک امانات تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: بانک امانات قلب خدمات حمایتی سازمان است. در این بانک تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران نیازمند به صورت امانی و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد. در همین راستا، پویش اهدای ویلچر به جای تاج گل در مراسم ترحیم اجرا میشود که با استقبال مردم همراه بود و به تقویت ظرفیت بانک امانات تجهیزات پزشکی کمک کرد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به ظرفیت انسانی هلالاحمر گفت: جمعیت هلالاحمر هماکنون ۳.۵ میلیون داوطلب دارد که از این میان ۱.۲ میلیون نفر بالای ۳۵ سال سن دارند. این ظرفیت عظیم نشاندهنده پشتوانه اجتماعی قوی جمعیت است. سازمان جوانان نیز همانند سازمان داوطلبان بهعنوان درگاه ورودی هلالاحمر عمل میکند و مأموریت آموزش، آمادهسازی و تربیت جوانان برای خدمت در حوزههای امداد و نجات و داوطلبی را بر عهده دارد.
پویشهای ملی از «هلال رحمت» تا «خانهات آباد»
عزتی وظیفهخواه با تاکید بر اینکه مأموریتها عمدتاً در قالب پویشهای مردمی اجرا میشود، گفت: در نوروز امسال پویش هلال رحمت با جمعآوری و توزیع ۲۱۰ هزار سبد معیشتی برگزار شد. همچنین در پویش کمک به مردم غزه، لبنان و یمن هم، ۴۰۰ میلیارد تومان نقدی و ۲۰۰ میلیارد تومان غیرنقدی جمعآوری شد. افزون بر این، پویشهای خانه ات آباد و توانا نیز در سال جاری به اجرا درآمدند.
وی تأکید کرد: برنامهریزی برای جذب مشارکتهای بیشتر مردمی از اولویتهای سازمان داوطلبان است و تلاش میکنیم با گسترش پویشها و ایجاد زمینههای مشارکت، خدمات گستردهتری به نیازمندان ارائه کنیم.
هلالاحمریها؛ فرشتگان نجات مردم هستند
در ادامه جلسه، سیدضیا هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری، ضمن تقدیر از فعالیتهای داوطلبان هلالاحمر گفت: هلالاحمریها حکم فرشتگان نجات مردم را دارند و در قالب فرشتگان نجات ظاهر میشوند. با افتخار یک داوطلب هلالاحمر هستم و چه بهعنوان شخصیت حقیقی و حقوقی، علاقهمند به خدمت در این جمعیت هستم.
وی با اشاره به اینکه هلالاحمر فارغ از حاشیهها و سیاستزدگیها و با نیت قربت و عبادتگونه به مردم خدمت میکند، افزود: از دولت باید برای دریافت امکانات و تجهیزات بیشتر مطالبهگر باشید تا بتوانید خدمات گستردهتری به مردم ارائه دهید. رویکرد پویشمحور شما بسیار ارزشمند است.
چهار پیشنهاد راهبردی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود چهار پیشنهاد مهم ارائه کرد و گفت: برنامهریزی برای جوان سازی جمعیت کشور، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، بهرهگیری از فناوریهای نوین و گسترش پویشهای مردمی از جمله مواردی است که سازمان داوطلبان باید برای آن اهتمام ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به روند سالمندی کشور گفت: اکنون حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور سالمند هستند. این رقم در سال ۱۴۱۰ به ۱۴ درصد و در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. بنابراین باید از امروز برای این واقعیت اجتماعی آماده شد. در کنار اقدامات فرهنگی برای ترویج زاد و ولد و جوانسازی جمعیت، برنامهریزی ویژهای برای مواجهه با جامعه سالمند ضروری است.
هاشمیبا اشاره به استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، تأکید کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرفیت بزرگی در حوزه فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه هستند. باید تلاش شود دستکم ۱۰ درصد آنان جذب فعالیتهای سازمان داوطلبان شوند تا ضمن تقویت تعامل با کشور، مشارکت آنان در فعالیتهای عامالمنفعه و بشردوستانه افزایش یابد.
وی درباره بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: اجرای مأموریتها با کمک فناوریهای نوین میتواند کیفیت و سرعت خدمات را ارتقا دهد. در این زمینه باید از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده و پویشهای فناورانه برای افزایش مشارکت داوطلبان طراحی شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به گسترش پویشهای مردمی از سوی سازمان داوطلبان، بیان کرد: باید از ظرفیتهای مردمی در موضوعات مبتلابه جامعه بهره بیشتری گرفته شود. هرچه پویشها به نیازهای واقعی مردم نزدیکتر باشند، مشارکت گستردهتر خواهد شد.
در این دیدار سیدامیرحسین میرمحمدصادقی؛ معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان، مسعود مثنوی؛ معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی و کامبیز قهرمانی؛ مشاور رئیس و سرپرست روابط عمومی این سازمان محمدجواد عزتیوظیفهخواه را همراهی کردند.
