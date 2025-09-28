  1. جامعه
  2. محیط زیست
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناورانه سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد

فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناورانه سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد

سازمان حفاظت محیط زیست با هدف بهره‌گیری از توان علمی کشور در حل چالش‌های محیط‌زیستی، فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناورانه خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای نقش پژوهش و فناوری در تصمیم‌سازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و همچنین بهبود کیفیت طرح‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز، فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناورانه خود را اعلام کرد.

این فراخوان با هدف گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان کشور در حل چالش‌های محیط زیستی تنظیم شده است.

بر این اساس، از کلیه پژوهشگران، محققان، متخصصان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی دعوت می‌شود تا پیشنهادهای پژوهشی خود را در چهارچوب مشخص‌شده و مطابق با اولویت‌های اعلامی تهیه و ارسال نمایند.

مهلت ارسال طرح‌ها تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک اعلامی در متن فراخوان، از شرایط و جزئیات کامل ارسال پروپوزال‌ها مطلع شوند.‌

کد خبر 6604735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها