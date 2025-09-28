به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای نقش پژوهش و فناوری در تصمیم‌سازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و همچنین بهبود کیفیت طرح‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز، فراخوان اولویت‌های پژوهشی و فناورانه خود را اعلام کرد.

این فراخوان با هدف گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان کشور در حل چالش‌های محیط زیستی تنظیم شده است.

بر این اساس، از کلیه پژوهشگران، محققان، متخصصان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی دعوت می‌شود تا پیشنهادهای پژوهشی خود را در چهارچوب مشخص‌شده و مطابق با اولویت‌های اعلامی تهیه و ارسال نمایند.

مهلت ارسال طرح‌ها تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک اعلامی در متن فراخوان، از شرایط و جزئیات کامل ارسال پروپوزال‌ها مطلع شوند.‌