نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی یک‌شنبه تا سه‌شنبه جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت آسمان خراسان شمالی اغلب صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و همچنین از یکشنبه شب تا ظهر دوشنبه در مناطق نیمه غربی استان نفوذ گرد و خاک و کاهش نسبی کیفیت هوا رخ خواهد داد که شرایط ناسالمی برای گروه‌های حساس ایجاد می‌کند.

داداشی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه به‌تدریج افزایش ابر و عبور امواج کوتاه ناپایدار در استان رخ خواهد داد و طی روز چهارشنبه تا صبح پنج‌شنبه در بخش‌هایی از مناطق نیمه شمالی بارش پراکنده باران و مه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی نیز روند نسبی افزایشی دما طی امروز تا صبح چهارشنبه مورد انتظار است.