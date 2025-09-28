  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

درگیری شدید نیروهای امنیتی اردن با معترضان

منابع خبری از درگیری های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی اردن به دنبال کشته شدن دو جوان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از اعتراضات گسترده در منطقه ابوسیدو در الاغوار شمالی به دنبال کشته شدن دو جوان خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال کشته شدن این دو جوان اوضاع در این منطقه اردن، شلوغ شده است و برخی از شهروندان اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن راههای اصلی کردند.

نیروهای امنیتی وارد عمل شده اند.

تاکنون زوایای کشته شدن دو جوان فاش نشده است و منابع محلی اعلام کردند که مقامات در حال تحقیق در این باره هستند.

برخی منابع از اعتراض های گسترده و درگیری شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی در اغوار شمالی خبر دادند.

