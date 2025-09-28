  1. استانها
  2. کردستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

آذرپرند: بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق مریوان کشف شد

آذرپرند: بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق مریوان کشف شد

سنندج- رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان از کشف بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شامل بنزین و گازوئیل در عملیات پاکسازی گمرک باشماق مریوان خبر داد و گفت: در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر آذرپرند ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، از کشف ۴۰ هزار و ۱۵۰ لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق مریوان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز، به ویژه در مبادی رسمی، طرح پاکسازی گمرک باشماق در دستور کار ماموران پلیس گمرک استان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و همکاری‌های میدانی، مأموران پلیس گمرک مریوان، اعضای باند قاچاق سوخت را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، موفق شدند ۱۰ دستگاه کامیون حامل ۴۰ هزار و ۱۵۰ لیتر سوخت (شامل گازوئیل و بنزین) قاچاق را توقیف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان در ادامه تصریح کرد: کارشناسان پلیس ارزش سوخت کشف‌شده را بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی یادآور شد: همچنین، در این عملیات ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سوخت دستگیر و با پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ آذرپرند در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

کد خبر 6604782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها