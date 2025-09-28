آذرپرند: بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق مریوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر آذرپرند ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، از کشف ۴۰ هزار و ۱۵۰ لیتر سوخت قاچاق در گمرک باشماق مریوان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز، به ویژه در مبادی رسمی، طرح پاکسازی گمرک باشماق در دستور کار ماموران پلیس گمرک استان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و همکاری‌های میدانی، مأموران پلیس گمرک مریوان، اعضای باند قاچاق سوخت را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، موفق شدند ۱۰ دستگاه کامیون حامل ۴۰ هزار و ۱۵۰ لیتر سوخت (شامل گازوئیل و بنزین) قاچاق را توقیف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان در ادامه تصریح کرد: کارشناسان پلیس ارزش سوخت کشف‌شده را بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی یادآور شد: همچنین، در این عملیات ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سوخت دستگیر و با پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ آذرپرند در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.