سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی تدابیر امنیتی در خصوص افزایش امنیت فیزیکی پیرامون دانشگاه و مجتمعهای خوابگاهی دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: دراین خصوص یک جلسه با دکتر علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور داشتیم، با اتفاقاتی که سال گذشته پیش آمد، نامهای هم قبلاً برای ایشان فرستاده بودم.
وی ادامه داد: درخواست کردیم که مجدداً در آستانه سال تحصیلی، گشتهای پلیس بیشتر شود، ایشان نیز به ما قول دادند و به نیروی انتظامی نامهای ارسال کردند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: نیروی انتظامی هم خوشبختانه نمایندهای انتخاب کرده است که با ما در ارتباط است و ما شماره موبایل ایشان را به همه دانشگاههای مستقر در تهران و در استانها هم ارسال کردیم، هرجایی که نیاز بود به صورت مستقیم با نماینده نیروی انتظامی تماس حاصل کنند و شرایط و موقعیت خوابگاه خود را ارائه داده و در واقع درخواست گشت پلیس بیشتر و یا مثلاً کانکس را داشته باشند.
براساس این گزارش، سال گذشته نیز پیرو وقایعی که منجر به قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران در درگیری با سارقان شد، وزیر علوم در نامههایی جداگانه به اسکندر مؤمنی؛ وزیر کشور و احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی کشور، ضمن ارسال لیست خوابگاههای ملکی استیجاری و خودگردان دانشگاههای دولتی، خواستار افزایش امنیت فیزیکی پیرامون دانشگاهها و مجتمعهای خوابگاهی دانشجویی شد.
