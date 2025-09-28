مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» به کارگردانی وحید چاووش با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی عصر امروز در تهران برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…