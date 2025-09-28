  1. جامعه
  2. شهری
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» آغاز شد

مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» به کارگردانی وحید چاووش با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی عصر امروز در تهران برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 6604831

