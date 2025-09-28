قول ساپینتو به پیشکسوت استقلال روی تخت بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو عصر امروز یکشنبه با حضور در بیمارستان محل بستری شدن اکبر کارگرجم از وی عیادت کرد. ساپینتو بعد از حال و احوال ابتدایی به کارگرجم، گفت: شنیده‌ام شما یکی از بهترین مدافعان تاریخ ایران و استقلال هستید و زحمات زیادی برای این تیم کشیده‌اید.

سرمربی آبی پوشان ادامه داد: من زندگی‌ام را برای استقلال گذاشته‌ام و با تمام وجود در حال کار کردن هستم. هدف ما تنها موفقیت و قهرمانی است. مهم نیست از کجا شروع کرده‌ایم، مهم این است که چگونه به خط پایان می‌رسیم. ما یک خانواده هستیم و پیروزی‌های استقلال برای خانواده بزرگ استقلال است.

وی در پایان گفت: امروز آمدم تا از شما انرژی بگیرم و آن را به تیم منتقل کنم. قول می‌دهم برای بازی چهارشنبه بجنگیم و برد را به شما تقدیم کنیم.

کارگرجم هم خطاب به ساپینتو گفت: شما مربی بزرگی هستید. می‌دانم تیم هنوز زمان می‌خواهد تا به هماهنگی کامل برسد اما مطمئنم موفق می‌شوید. من همیشه استقلال را عاشقانه دوست داشتم و امروز خوشحالم می‌بینم تیم در دستان شماست. آرزو می‌کنم استقلال با شما قهرمان شود.